Desarrollan nuevo material que remueve los aerosoles covid

Seguramente conoces las trampas para ratones que "pegan" al roedor a su lugar y no le permiten avanzar. Elementos de la Unidad de Northwestern , Estados Unidos, han aplicado un principio similar para combatir el coronavirus : un recubrimiento transparente de bajo costo que podría convertir los techos y ventanas en películas de pegamento para atrapar las gotículas de SARS-CoV-2 emitidas por las personas.

Una de las opciones parecidas era el plexiglass, pero la institución educativa señala que dicho recurso es imperfecto para bloquear la transmisión del virus y que se tendrían mejores resultados con la nueva herramienta que desarrollaron. ¿Cómo funciona esta forma de combatir el coronavirus?

Revestimiento adhesivo: ¿Una nueva forma de combatir el coronavirus?

La Universidad de Washington detalla que el plexiglass ha sido usado como una herramienta para proporcionar una barrera física entre las personas y que cuando se pone, ayuda a que las gotitas respiratorias sean capturadas cuando las personas se encuentran cerca. Sin embargo, no sería tan efectivo en su tarea de combatir el coronavirus.

El defecto del plexiglass, explica la Universidad de Northwestern, es que en lugar de atrapar las gotitas, dicho material las desvía, por lo que se quedan en el espacio flotando vía aérea. Con la finalidad de evitar que esto suceda, los investigadores crearon un nuevo material transparente capaz de capturar los aerosoles y evitar que permanezcan en el aire.

Esta nueva forma de combatir el coronavirus consiste no en un plástico como tal, sino en un líquido transparente que se puede usar para "pintar" cualquier superficie, incluidos metal, madera, plástico, vidrio, textiles y acero inoxidable, entre otros.

"Al momento de que las gotas se impactan con la superficie pintada, se pegan a ella, son absorbidas y secadas. El recubrimiento también es compatible con materiales antivirales y antimicrobianos, por lo que se podrían añadir agentes desinfectantes, como el cobre, a la fórmula", menciona la Northwestern University.

La investigación original sobre esta forma de combatir el coronavirus fue publicada el 16 de junio en el journal Chem y en ella se puede leer que la formula a base de agua solo tiene ingredientes cosméticos y genera recubrimientos uniformes en una gran variedad de superficies ambientales interiores, sin importar la composición del material, la humectabilidad y su textura.

Dicho recubrimiento, agrega el artículo, se queda sin color incluso después de haber estado expuesto a muchas gotas. En pocas palabras, no se ensucia con las gotitas y al ser utilizada esta "pintura", en el plexiglass, las superficies no necesitarían ser limpiadas más frecuentemente que las barreras que no tienen la película protectora.

"Actualmente, las pantallas de plexiglass son herramientas de desvío y rechazan las gotículas. Si una superficie pudiera de verdad atrapar estas gotas, entonces cada una de ellas que se elimine de manera efectiva del aire interior sería una eliminación exitosa de una potencial fuente de transmisión", explicó el profesor de dicha institución eduvativa, Jiaxing Huang, quien fungió como autor principal de la investigación sobre esta nueva forma de combatir el coronavirus.