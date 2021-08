Dengue ya no es solo enfermedad selvática; está en casi todo México

1. Jalisco

2. Veracruz

3. Michoacán

4. San Luis Potosí

5. Tabasco.

El dengue ya no es solo una enfermedad selvática; está en casi todo México: experto

Cada día 26 de agosto se celebra el "Día Internacional contra el Dengue" que tiene como objetivo fomentar la reflexión y dar a conocer cómo puede prevenirse la enfermedad.

¿Qué es el dengue? Conforme información de la OMS, el dengue es una infección vírica que se transmite por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Hay cuatro serotipos del virus del dengue: DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4.

El dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el mundo, particularmente en zonas urbanas y semiurbanas. Así, el virus del dengue es transmitido por dos géneros de mosquitos: Aedes aegypti o Aedes albopictus que son endémicos en todas las zonas tropicales y que además pueden transmitir también zika, chikungunya y hasta la fiebre amarilla.

Factores de riesgo

El factor de riesgo principal es la presencia del mosquito, viajar a zonas endémicas, es decir, zonas donde existe más alta población de mosquitos que son las zonas tropicales:

En ese sentido, según información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), son tres los factores de los cuales dependerá la gravedad con la que se desarrollará la enfermedad:

1. Del huésped: edad, estado nutricional, factores genéticos e inmunológicos.

2. Del virus: serotipo y virulencia de la cepa.

3. Epidemiológicos: vector de transmisión e intervalo entre las infecciones.

Panorama mundial del dengue

Conforme el panorama mundial de la enfermedad, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que más del 70% de la carga de morbilidad por dengue se concentra en Asia Sudoriental y en el Pacífico Occidental, aunque en los últimos años, la incidencia y la gravedad de la enfermedad han aumentado rápidamente en Latinoamérica y el Caribe. En esta zona, entre 2019 y 2020 hubo 1,530 muertes, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La OMS además indica que según una estimación reciente, se producen 390 millones de infecciones por dengue cada año en el mundo, de las cuales 96 millones se manifiestan clínicamente, independientemente de la gravedad con la que se desarrolla la enfermedad.

Además de lo anterior, la OMS indica que factores como la urbanización, los movimientos rápidos de personas y bienes, la falta de personal capacitado o las condiciones climáticas han contribuido al aumento mundial del dengue.

En entrevista con Sumédico.com el doctor Sarbelio Moreno Espinoza pediatra infectólogo y director de Enseñanza en el Hospital Infantil de México explica que el dengue es una enfermedad infecciosa que es transmitida por un mosquito, pertenece al grupo de enfermedades transmitidas por vectores. Es causada por un virus que es de la familia Flaviviridae y su vector principal es el mosquito Aedes aegypti.

Cualquier persona es susceptible a infectarse y existen cuatro serotipos antagónicamente distintos que son : dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4:

"Esta enfermedad deja respuesta pero como son 4 serotipos de dengue, quedará respuesta para el dengue, 1, 2, 3 o 4. Entonces para ser totalmente inmune a dengue tendría que haberse infectado con las cuatro. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por fiebre; es una fiebre muy alta a la que se le llama fiebre quebrantahuesos porque va a acompañada de mucho dolor muscular y articular. La fiebre llega a ser demasiado baja y puede durar hasta 4 días con una disminución al día cuatro y puede haber un resurgimiento de menos intensidad al día quinto".

El experto además señala que la fiebre puede acompañarse de deshidratación y la complicación más grave es el sangrado que puede ocasionar una disminución importante de las plaquetas y como el paciente pierde muchos líquidos por el sudor y por el estado de choque en el que puede caer, lo cual el doctor explica de la siguiente manera:

"Los estudios principales incluyen los que determinan si las plaquetas son muy bajas y el hematocrito alto. Esta enfermedad la diagnosticamos mediante la determinación de los anticuerpos contra dengue; encontramos la inmunogloblulina M alta y posteriormente la innmunoglobulina G. Si tenemos solamente la inmunoglobulina G significa que ya tuvimos dengue pero no significa que tengamos la enfermedad activa. El dengue también puede detectarse mediante métodos moleculares".

Existe una clasificación del dengue:

Respecto a los grados de la enfermedad, el doctor Sarbelio refiere que es grado 1 cuando solamente son manifestaciones de laboratorio pero no hay evidencia clínica de sangrado; grado 2 cuando hay sangrado espontáneo; en grado 3 además hay baja presión arterial, piel fría, húmeda y hay manifestaciones de inquietud. En el grado 4 se presenta choque profundo.

Moreno Espinosa refiere que esta enfermedad está expandida mundialmente.

"Según la OMS hay millones de personas que se contagian por dengue al año y tomando en cuenta los 4 serotipos en México, el dengue está en todos los estados a excepción de la CDMX y Tlaxcala; en algunos años se presenta en todos los estados".

Respecto al tratamiento, el especialista explica que lo más importante es tratar la fiebre y la hidratación.

"Lo más importante es evitar el sangrado e hidratar de manera adecuada para evitar la hemoconcentración. No existe un antiviral".

El doctor también refiere que la vacuna contra el dengue actualmente sí está en el mercado pero la recomendación es para zonas endémicas como aquellas zonas selváticas como la península de Yucatán, Jalisco o Nayarit.

El mosquito no se ha podido adaptar a la altura de la CDMX

"Es muy importante considerar la rápida adaptación que ha tenido el mosquito pues antes era netamente selvático y actualmente se ha convertido en una enfermedad urbana pues en la ciudad podemos fomentar todas las condiciones para su subsistencia cuando formamos cúmulos de basura, cacharros, estanques con agua y en CDMX el mosquito no se ha podido adaptar a la altura"

Otra clave para entender al mosquito transmisor de dengue es que tiene hábitos nocturnos o sale al amanecer, como explica el infectólogo:

¿Covid y dengue?

Sarbelio Moreno aclara que sí puede dar dengue y covid al mismo tiempo:

"Sí se pueden presentar ambas enfermedades aunque el dengue es más febril y covid afecta más la condición pulmonar, ambas implican un importante deterioro para la salud y hay covid en todo el país. El entorpecimiento de los servicios de salud por la pandemia puede generar que se descuiden este tipo de enfermedades, además mucha gente dice yo voy a huir de covid y me iré al campo, pero son sitios donde es muy endémico. Muchas veces no hay manera de sospechar porque no hay piquetes evidentes o no es notorio. Lo primero que se piensa es que puede ser muy laboral pero no se les olvide que México es un país tropical y si bien tenemos muchos litorales y muchos lugares cálidos, el dengue ya no es una enfermedad selvática. ya es urbana".