Datos de celular podrían ayudar a identificar zonas de riesgo de covid

A través de las señales de datos móviles se podría localizar en qué zonas hay mayor riesgo de contraer la covid-19

MELISSA SIERRA 01/07/2020

01/07/2020 15:33 hrs.

Como parte de las investigaciones para la creación de herramientas que ayuden a disminuir la propagación de la covid-19 en el mundo, un equipo de ingenieros de la Universidad del Estado de Colorado, Estados Unidos, crearon un sistema para identificar zonas de riesgo de contagio de covid-19 a partir de los datos del celular.

El estudio publicado en el IEEE Open Journal of Engineering in Medicine detalla que se trata de una técnica no invasiva para identificar las áreas con mayor riesgo de propagación de la covid-19, a través de las señales de red inalámbricas emitidas por los celulares.

Esta técnica, apuntan los investigadores, podría ayudar a las autoridades sanitarias a gestionar las zonas críticas de contagio para limitar en ellas la movilidad, y así evitar altas concentraciones de población donde los personas asintomáticas portadoras del virus podrían propagarlo.

¿Cómo identificar el riesgo de contagio de covid-19?

Este método identificará a través de las redes de datos móviles de los celulares, cómo las personas se mueven en distintas áreas y se reúnen, esto para localizar en tiempo real los lugares y los horarios de alta concentración de personas,es decir, los lugares y horas del día que implicarían mayor riesgo de contagio de la covid-19.

Para ello, se utilizarán las tecnologías de red celular que permiten movernos libremente con nuestros dispositivos móviles sin perder el servicio, lo que se conoce como protocolos de traspaso y (re) selección celular.

A partir de los datos recopilados, esta técnica calcula la densidad y movilidad de la población localizada, lo que también permite marcar áreas en riesgo para establecer un mayor monitoreo:

"A mayor concentración de la población, mayor será la probabilidad de estar en contacto con una persona infectada de coronavirus".

¿Cuál es la aplicación de esta técnica?

Los investigadores sugieren que con estos hallazgos, se podrían proporcionar datos a las autoridades sanitarias para limitar o reabrir la movilidad.

"Podría incitarlos a acordonar una plaza ocupada, por ejemplo, o implementar medidas de distanciamiento social más estrictas para frenar la propagación del virus".

Así mismo, en las localidades que permanecen en cuarentena, el rastreo de la movilidad a partir de los datos celulares podría identificar qué número de individuos está respetando el confinamiento.

Este sistema no violaría la privacidad

A diferencia de las aplicaciones móviles de rastreo, donde las personas debes tomar la decisión de utilizarlas, este método no necesita la participación activa de los usuarios del dispositivo.

De igual forma, esta técnica protege la privacidad y el anonimato de las personas, pues los datos utilizados para realizar las mediciones de movilidad son anónimos y se recopilan por otros motivos, por lo que no implica el rastreo de individuos.