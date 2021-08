Dan visto bueno para uso de emergencia de vacuna Moderna

El 30 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó la vacuna de Moderna en la lista de uso en emergencias. La inclusión de una vacuna contra la covid-19 en esa lista, que se decide tras evaluar su calidad, su seguridad y su eficacia, es indispensable para suministrarla a través del Mecanismo COVAX.

Vacuna Moderna contra covid, está a un paso de su aprobación para uso de emergencia

La vacuna, desarrollada en Estados Unidos, recibió esta primera opinión unánime favorable lo cual representa un avance en el proceso de aprobación necesario para el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, indispensables al considerar un producto. El siguiente paso consiste en la autorización para el uso de emergencia.

La dependencia además pone a disposición su página para consultar los procedimientos realizados:

"Cofepris como parte de su proceso de optimización de los procedimientos del Comité de Moléculas Nuevas, informa sobre las opiniones y sesiones del CMN de manera transparente, las cuales pueden ser consultadas en la página: https://bit.ly/3eZcVQ7."

El comité y subcomité son órganos auxiliares de consulta y son parte de esta comisión reguladora; emiten opiniones no vinculantes sobre medicamentos y demás insumos para la salud, por lo que este paso no representa todavía una autorización para uso:

"La opinión técnica favorable o no favorable es emitida basándose en la evidencia científica y médica presentada, y es integrada por los laboratorios a sus expedientes. La Comisión de Autorización Sanitaria queda pendiente de la solicitud de uso de emergencia de la vacuna".

Comité de Moléculas Nuevas y Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos emiten opinión favorable por unanimidad para el uso de emergencia de la vacuna COVID-19 (ARNm-1273) Moderna.



?? https://t.co/XGoEOfcQHD pic.twitter.com/8mzNBionod — COFEPRIS (@COFEPRIS) August 16, 2021

La vacuna de moderna no necesita un almacenamiento súper frío

A diferencia de la vacuna de Pfizer, la de Moderna no necesita un almacenamiento súper frío, lo que facilita su distribución. Moderna espera que su antídoto sea estable a temperaturas estándar de dos a ocho grados durante 30 días y se pueda almacenar hasta seis meses a menos 20 grados.

La vacuna de Pfizer debe mantenerse almacenada a menos de 70 grados.

La vacuna de Moderna previene casos de covid-19 graves

Los datos del ensayo de Moderna con 30 mil participantes también muestran que la vacuna ha prevenido casos de covid-19 grave. Moderna, parte del programa Operation Warp Speed del gobierno de Estados Unidos (asociación público-privada, iniciada por el gobierno de Estados Unidos, para facilitar y acelerar el desarrollo, fabricación y distribución de vacunas, terapias y diagnósticos de covid-19).

Se ha demostrado que la vacuna de Moderna tiene una eficacia de aproximadamente el 94,1% en la protección contra la COVID-19, desde 14 días después de la primera dosis.

Finalmente, la autorización de uso de emergencia no es lo mismo que la aprobación, ya que la primera facilita el uso y distribución de medicamentos no aprobados durante emergencias sanitarias si no hay alternativas efectivas y seguras.

Con información de: Cofepris