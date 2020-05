Cuidar la salud cardíaca podría prevenir el deterioro cognitivo

El riesgo de enfermedad cardíaca se asoció con mayor probabilidad de demencia

La demencia, una de las afecciones causadas por el deterioro cognitivo, afecta a 50 millones de personas en el mundo, una cifra que se estima aumentará a 82 millones en la próxima década.

Esta enfermedad mental no tiene cura ni un tratamiento efectivo para retrasar su progresión, por lo que la atención de los factores de riesgo que conducen a la demencia son el principal frente de ataque ante el deterioro cognitivo.

Ante ello, un reciente estudio ha identificado que las personas que tienen mayor riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular también tienen un mayor deterioro cognitivo, por lo que la atención a la salud cardíaca podría ser una medida preventiva ante la demencia.

La investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology analizó los datos de casi mil 600 personas, a quienes calificó de acuerdo con las Puntuaciones generales de riesgo cardiovascular de Framingham (FCGRS, por sus siglas en inglés).

Este sistema de puntuación incorpora información demográfica con factores de riesgo cardiovascular tradicionales para evaluar el riesgo a futuro o en declive a largo plazo de un individuo en la función cognitiva global.

Los participantes del estudio, quienes tenían una edad promedia de 79.5 años, fueron monitoreados por cerca de 21 años, y de acuerdo a su puntuación FCGRS, fueron categorizados en grupos de acuerdo a su nivel de riesgo de enfermedad cardíaca, el cual podía ser bajo, medio o alto.

Para monitorear su capacidad cognitiva, cada año los sujetos realizaban 19 pruebas de memoria para obtener una puntuación que indicara el estado de su memoria episódica (memoria de eventos cotidianos), memoria semántica (memoria a largo plazo), y memoria de trabajo (memoria a corto plazo), además de su velocidad perceptiva.

Los resultados arrojaron que aquellos que tuvieron una mayor carga de riesgo de enfermedad cardiovascular mostraron un disminución más rápida de la memoria episódica, memoria de trabajo y velocidad de percepción, ésta última definida como la capacidad para comparar de forma precisa letras, números, objetos e imágenes.

Como parte de la investigación, los participantes del estudio fueron sometidos a resonancias magnéticas, donde encontraron que un FCGRS más alto se asociaba con volúmenes más pequeños de hipocampo, materia cortical y cerebro total.

Un menor volumen del hipocampo y la materia gris son indicadores asociados a la enfermedad de Alzheimer, por lo que la salud cardiovascular también podría influir en la prevención de este tipo de demencia.

Las resonancias magnéticas también mostraron un mayor volúmen de hiperintensidades de la sustancia blanca, que son manchas blancas en el cerebro que causan una disminución en el funcionamiento de un área y contribuyen al deterioro cognitivo.