Los científicos han comenzado a cuestionar la investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del origen de la pandemia de nuevo coronavirus pues todavía existe la sospecha de que el brote pudo haber sido originado por una fuga o accidente de laboratorio.

Ante la duda, los científicos han pedido que se realice una investigación independiente.

Las críticas surgen en momentos en que la OMS considera retrasar un informe provisional, que se esperaba pronto.

Cuestionan investigaciones de la OMS sobre origen de la pandemia

Hasta el momento, científicos involucrados en la investigación del origen del nuevo coronavirus afirman que la pandemia es el resultado de un salto de murciélagos a un animal intermedio para así llegar a los humanos, pero esto no ha sido definitivo o al menos las declaraciones de algunos funcionarios de la OMS han dicho que no es imposible, aunque "extremadamente improbable" que el origen se relacione con algún accidente de laboratorio.

En ese sentido, información publicada en The New York Times refiere que la carta abierta, de la que se informó por primera vez en The Wall Street Journal y en la publicación francesa Le Monde, enumera lo que los firmantes consideran fallos en la investigación conjunta de China y la OMS y afirman que no pudo abordar adecuadamente la posibilidad de que el virus se filtrara desde un laboratorio.

En esta carta además se plantea el tipo de investigación que sería adecuada, incluyendo el pleno acceso a los registros dentro de China y además los miembros del equipo internacional reconocen:

"La misión de la OMS, como todo lo relacionado con China y el coronavirus, ha sido política desde el principio".

El grupo de París...

Richard Ebright, biólogo molecular de la Universidad de Rutgers y uno de los científicos que firmaron la carta, dijo que ésta surgió de una serie de discusiones online entre científicos, expertos en política y otros que llegaron a conocerse informalmente como el grupo de París.

Muchos de los firmantes de la carta vivían en Francia, y Ebright, que ha hablado abiertamente de la necesidad de investigar una posible fuga en el laboratorio, dijo que ese debate había sido menos vigoroso en Estados Unidos.

Ebright dijo que la carta se publicó porque el grupo de París esperaba ver un informe provisional de la OMS: "se comunicó a los altos niveles de la OMS", se lee también en la carta.

Además de lo anterior, la carta destacaba que al equipo se les negó el acceso a algunos registros y que no investigó los laboratorios de China.

Respecto a las conclusiones del equipo, decía la carta:

"Aunque son potencialmente útiles hasta cierto punto, no representan ni la posición oficial de la OMS ni el resultado de una investigación independiente y sin restricciones".

Al respecto, cuando se le pidió a Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS, que respondiera a la carta, respondió mediante un correo electrónico que el equipo de expertos que había ido a China estaba trabajando en su informe completo, así como en un informe resumido que lo acompaña que "entendemos se publicará simultáneamente en un par de semanas".

Las vías de investigación siguen abiertas: OMS

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dicho que la agencia de las Naciones Unidas (UN) no ha descartado ninguna hipótesis:

"Todas las vías de investigación siguen abiertas".

Por otro lado, Peter Ben Embarek, científico de la OMS especializado en seguridad alimentaria, asegura que la teoría de la fuga de laboratorio era "extremadamente improbable" y no requería más estudios:

"Lo más probable es que el coronavirus haya llegado a los humanos a través de un huésped animal o de alimentos congelados de la fauna silvestre, y esas posibilidades deben seguir siendo investigadas".

Fue en abril de 2020 que Gebreyesus envió un mensaje a los líderes mundiales y a los medios para evitar politizar el coronavirus, si no querían ver más bolsas con cadáveres:

"Al final de cuentas, la gente pertenece a todos los partidos políticos, la misión de todos los partidos debe ser salvar a su gente, por favor no politicemos este virus. Va a explotar las diferencias que tenemos a nivel nacional. Si se quieren tener más bolsas con cadáveres entonces háganlo, pero si no quieren más muertos, hay que evitar politizar este virus. Mi mensaje es, por favor, pongan en cuarentena politizar el covid-19, la unidad nacional será muy importante para derrotar este virus peligroso".

Además de lo anterior, el titular de la OMS admitió que podían cometerse errores:

"Si hemos cometido un error, el mundo lo sabrá, no solamente los errores de la OMS, pero también de todos los involucrados, Pero ahora, lo que más importa es pelear contra el virus con firmeza para suprimirlo y controlarlo. Y les recuerdo a todos, incluidos los medios, por favor, pidan la unidad, y ayúdenos a derrotar este virus. Todavía no sabemos todo sobre este virus, tendremos más sorpresas, estamos preocupados ahora por África. Es un virus nuevo, así que, por favor, juntemos nuestras energías y luchemos juntos por esto, si no, nos vamos a arrepentir".

Finalmente, las investigaciones continúan y la espera por la respuesta de la OMS también.

Con información de: The New York Times, UN y OMS