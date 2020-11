Cubrebocas no dificulta tu respiración durante el ejercicio: estudio

El rendimiento en el ejercicio y los niveles de oxígeno en la sangre y los músculos en las personas sanas que usan cubrebocas no se verían afectados

La idea de usar cubrebocas al hacer ejercicio fue discutida hace unos meses ya que algunas personas sentían que les impedía respirar correctamente durante el movimiento. Sin embargo, un grupo de investigadores de la Universidad de Saskatchewan descubrieron que el cubrebocas no impide la respiración eficiente durante el ejercicio.

El estudio, publicado el 3 de noviembre de 2020 en el International Journal of Environmental Research and Public Health, detalla que el rendimiento en el ejercicio y los niveles de oxígeno en la sangre y los músculos en las personas sanas que usan cubrebocas no se ven afectados durante el entrenamiento intenso.

Usar cubrebocas al hacer ejercicio: ¿Es adecuado?

La investigación recuerda que el uso de cubrebocas es una medida recomendada para la prevención de contagio o exposición de las enfermedades cardiorrespiratorias como la covid-19, pero que el uso de cubrebocas no tuvo ningún efecto sobre el rendimiento, por lo que usar cubrebocas al hacer ejercicio podría incluso incrementar la seguridad de la acción.

Participaron 14 personas, siete hombres y siete mujeres, quienes usaron un cubrebocas quirúrgico, uno de tela o no lo usaron y entrenaron hasta el agotamiento.

"Cuando se expresó en relación con el rendimiento máximo del ejercicio, no se vieron diferencias entre el uso o no uso de un cubrebocas para la saturación de oxígeno arterial, la calificación del esfuerzo percibido, el índice de oxigenación tisular o la frecuencia cardíaca en cualquier instante durante las pruebas de ejercicio", se puede leer en el artículo original.

Los investigadores mencionan que sus hallazgos son importantes porque señalan que las personas pueden usar cubrebocas mientras hacen ejercicio intenso y no presentar efectos adversos o una disminución en su rendimiento y también se tiene un impacto mínimo en la oxigenación de los músculos y su sangre.

El usar cubrebocas al hacer ejercicio incrementaría la seguridad de la actividad y permitirían que los gimnasios puedan seguir abiertos durante la pandemia, menciona el doctor Phil Chilibeck, quien fungió como coautor de la investigación.

"Si la gente usa cubrebocas durante el ejercicio en interiores, podría hacer que las sesiones sean más seguras y permitir que los gimnasios permanezcan abiertos durante covid. También podría permitir que los deportes continúen", detalló Chilibeck.

"Los resultados con un cubrebocas de tela de una sola capa pueden diferir, pero los hallazgos son relevantes porque las gotitas respiratorias que exhalamos pueden ser impulsadas aún más con la respiración pesada durante el ejercicio intenso y debido a que se han informado grupos de covid-19 en gimnasios o lugares de entrenamiento cerrados y abarrotados", indican los especialistas sobre el acto de usar cubrebocas al hacer ejercicio.