Cubrebocas con cobre ¿efectivos contra coronavirus?

Diversas investigaciones han comprobado que el cobre tiene propiedades antimicrobianas

Las medidas de higiene y el uso de equipo de protección personal han resultado las acciones más efectivas para evitar el contagio de coronavirus, pues la covid-19 se propaga a partir del contacto con gotitas respiratorias de una persona infectada.

Debido a ello el uso de cubrebocas se ha convertido en una tendencia incluso obligatoria en algunas naciones, pues las autoridades sanitarias como la Secretaría de Salud en México y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, han recomendado su utilización para evitar la dispersión del coronavirus en lugares públicos.

Ante este panorama, han resurgido en el mercado cubrebocas con cobre, los cuales prometen ser más efectivos para evitar la propagación de la covid-19 en comparación con las mascarillas faciales hechas de telas como algodón.

Los cubrebocas con cobre ya existían y se usaban en entornos médicos, pero la coyuntura de la pandemia los han posicionado en el mercado, pues podrían ayudar a evitar la propagación del virus, siempre y cuando pertenezcan a compañías certificadas para su elaboración.

¿El cobre elimina el coronavirus?

Se ha comprobado que el cobre es un material antimicrobiano que puede ayudar a eliminar virus y bacterias al entrar en contacto con ellos, por lo que se utiliza en distintos utensilios y ambientes médicos.

De acuerdo con un estudio publicado por la Society for Applied Microbiology, el cobre y otros metales pesados como el oro y el plomo, liberan iones que bloquean el desarrollo de microorganismos y evitan su replicación.

Esta investigación puntualiza que el cobre contiene iones cargados positivamente que interfieren en los virus cargados negativamente. Al fusionarse, el cobre penetra en los virus y los destruye.

Además, en algunos casos los iones del cobre se unen a la membrana celular del virus y causan oxidación en ellos, rompiendo la cubierta que protege al microorganismo. Este metal pesado actúa de distinta forma en cada patógeno, pero se ha comprobado que es tóxico para la mayoría de ellos.

Por otro lado, una investigación publicada en The New England Journal of Medicine, estudió el tiempo de supervivencia del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la covid-19 en distintas superficies como telas, plásticos y metales.

Este estudio reveló que el coronavirus moría en el cobre en un tiempo aproximado de cuatro horas, lo que fue considerado como un tiempo reducido en comparación con otras superficies, como el acero, donde el SARS-CoV-2 permaneció por alrededor de tres días.

Debido a lo anterior Michael Schmidt, profesor de microbiología e inmunología de la Universidad de Medicina de Carolina del Sur en Estados Unidos y que ha estudiado el uso del cobre en entornos médicos, declaró para FastCompany que el uso de mascarillas de cobre es alentador para hacer frente a la pandemia, pero que aún se tienen que realizar investigaciones para comprobar su efectividad.

El especialista mencionó que distintas compañías ya se encuentra elaborando mascarillas faciales con cobre, pero que es necesario verificar si son empresas autorizadas para la distribución de ese tipo de productos, pues para que sean efectivas, el cobre necesita estar incorporado en cada fibra, en lugar de contar con sólo una capa de cobre incrustada dentro de la tela.

Finalmente, se ha informado que el Centro Médico de los Hospitales Universitarios de Cleveland ha invertido en el uso de cubrebocas de cobre, comprando 25 mil de ellos, los cuales serán utilizados como medidas de protección para el personal sanitario que no se encuentre atendiendo directamente a pacientes de covid-19, pero que corran riesgo de infectarse dentro de las instalaciones médicas.