"Si pensamos en la inmunidad que dejan otros tipos de coronavirus que ya se conocían la inmunidad sería de alrededor de uno o dos años": Alejandro Macías

09/07/2020 14:33 hrs.

¿Cuántas veces podemos enfermar de covid? Se dice que hay personas que supuestamente han enfermado dos veces o más de la covid-19. La duda también surge ante algunas estrategias de combate a la pandemia sustentadas en la inmunidad de rebaño, es decir, la inmunidad que se adquiriría tras contraer la covid-19 y también algunos casos o declaraciones de personas que aseguran haberse infectado del nuevo coronavirus en más de una ocasión, pero, ¿se sabe en realidad cuántas veces se puede enfermar de covid-19?

¿Cuántas veces podemos enfermar de covid?

Los casos de contagios por covid-19 aumentan en todo el mundo cada día y nada está dicho sobre la enfermedad causada por el nuevo coronavirus y la pregunta principal tiene que ver con la inmunidad, y hasta el momento, especialistas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han aclarado que al tratarse de un virus nuevo, del que cada día se aprende más, por el momento no existen certezas, y no se puede decir que una persona que ha sido infectada con el virus no pueda volver a infectarse.

En ese sentido, para responder la pregunta: ¿te puedes enfermar más de una vez de la covid-19?, el doctor Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia contra el Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reitera que no se conoce con exactitud el tema de inmunidad ante el nuevo coronavirus pero que si pensamos en la inmunidad que dejan otros tipos de coronavirus que ya se conocían, por ejemplo, aquellos que causan los catarros, la inmunidad sería de alrededor de uno o dos años.

Macías es infectólogo y aclara esas historias de personas que se han contagiado múltiples ocasiones de la covid, que en realidad, serían casos de falsos negativos:

"La evidencia tiende a mostrar más bien que esas personas dieron una prueba negativa pero no era negativa, era un falso negativo, porque se le repite una semana después y resulta que vuelve a salir positivo".

El doctor también refiere que se han visto muchas personas que son diagnosticadas con la enfermedad después de haberse recuperado:

"Se ha visto que muchas personas todavía, inclusive cuatro o seis semanas después de la enfermedad tienen el virus o por lo menos su ácido ribonucleico, pero eso no quiere decir que estén infectando dos veces o más, sino que han tardado en aclarar la prueba".

Algunos científicos sugieren que más que una reinfección con el mismo virus se trataría de un repunte transitorio de la infección que se presenta antes de que la infección desaparezca por completo. Otro punto para tomar en cuenta es el comportamiento del nuevo coronavirus, el cual no ambia tanto como otros virus, por ejemplo, el de la gripe.

Sin embargo, ante la falta de evidencia y la urgencia de una pandemia, los investigadores siguen buscando una respuesta clara acerca de la inmunidad a covid para, con ello, establecer estrategias de salud pública efectivas. En todo caso, la duda acerca de las múltiples infecciones significaría por ahora, una invitación para afinar los protocolos para la detección de covid-19.

Las secuelas...

Macías precisa además que, aunque no todo está dicho acerca de la covid, ahora se sabe que no solamente es una neumonía, se trata de una enfermedad multiorgánica, que puede causar neumonía, pero con frecuencia es un problema vascular que genera trombosis, es decir, la sangre se coagula dentro de los vasos en los casos graves de la enfermedad.

También causa miocarditis o inflamación en el corazón y puede dañar los riñones al causar insuficiencia renal y requerirse de diálisis.