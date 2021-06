Si bien las vacunas contra covid utilizan distintas tecnologías, también puede variar su eficacia.

¿Cuándo se necesitará una vacuna de refuerzo contra la covid? Según información publicada por The New York Times (NYT), Estados Unidos cada día se acerca más al objetivo del presidente Biden de lograr una tasa de vacunación del 70% y con ello, no solamente los estadounidenses sino muchas personas alrededor de todo el mundo comienzan a preguntarse cuánto durará su protección.