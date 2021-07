¿Cuándo debes usar cubrebocas si ya estás vacunado?

¿Si ya estás vacunado necesitas continuar con el uso del cubrebocas ? El 29 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó que las personas totalmente vacunadas no están 100% seguras de la infección aunque ya tengan el esquema completo de vacunación. Sin embargo, con la llegada de la variante delta, otra vez salió a relucir el tema debido a que se piensa que esta última cepa de coronavirus puede disminuir la eficacia de las inyecciones anticovid.

Si ya te aplicaron el par de dosis y te preguntas por los momentos en los que debes recurrir al uso del cubrebocas, esto es lo que debes saber.

Uso del cubrebocas luego de la vacunación covid: ¿Sabes cuándo debes utilizarlo?

De acuerdo con el New York Times, todavía no existe una respuesta única para el uso del cubrebocas después de la vacunación, pero la mayoría de los especialistas coinciden en que estas herramientas siguen teniendo una importancia muy grande en la protección de las personas y continúan representando una medida de precaución prudente en ciertos escenarios, tanto para los que ya recibieron una vacuna covid como para los que por alguna razón todavía no se la ponen.

Si ya te pusieron ambas dosis, ¿cuándo es necesario el uso del cubrebocas?

Todo depende del entorno y las actividades que se hagan. El NYT indica que la primera persona que debe preguntarse sobre la necesidad del uso del cubrebocas es el individuo ya vacunado. La gente que ya carga con el par de dosis en su organismo debería cuestionarse:

1: ¿Las personas a las que frecuento también están vacunadas?

2: ¿Cuál es la situación de los casos y la vacunación en donde vivo?

3: ¿Voy a estar en un espacio interior que está mal ventilado o se encuentra aire libre? ¿El incremento del riesgo de exposición durará solo minutos o se extenderá por horas?

4: ¿Cuál es mi riesgo personal (o el de los conocidos frecuentados) de sufrir complicaciones por el coronavirus?

En palabras de los especialistas, si todas las personas con las que el vacunado se encuentra ya recibieron las dosis y no presentan ningún síntoma de covid-19, no es necesario el uso del cubrebocas.

"No utilizo un cubrebocas para estar con otros vacunados. Ni siquiera pasa por mi cabeza. Voy a la oficina con una gran cantidad de gente y todos se encuentran inyectados. No me preocupo por eso", comenta para el NYT el doctor y decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, Ashish Jha.

¿Qué dice la OMS al respecto?

La OMS pide que las personas que ya recibieron la vacuna sigan siendo cuidadosas y continúen con el uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos y las demás medidas sanitarias, pues la variante Delta es más contagiosa que el tipo normal de covid y cada vez domina más en el planeta.

¿Si ya estás vacunado puedes ir a museos, cines y teatros?

El NYT indica que la respuesta a esta pregunta depende de la tolerancia que se tenga al riesgo personal y del nivel de inyecciones y casos de coronavirus que se hayan puesto en la comunidad. Cuanto más tiempo pase con personas que no hayan sido vacunadas en espacios cerrados, más grande será el riesgo de "toparse" con la variante Delta o con cualquier otra cepa que pueda aparecer.

(Con información del New York Times)