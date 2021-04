¿Cuáles son los tratamientos para coágulos en la sangre?

Hasta el momento, los especialistas han advertido que, en muy raras ocasiones, la reacción inmunitaria generada por la vacuna de covid (anticuerpos) ha provocado un trastorno grave de coagulación y por ello, se sigue recomendando continuar con la aplicación de las vacunas contra covid, pese a que en países como Dinamarca se ha prohibido la vacuna de AstraZeneca por su posible relación con la formación de coágulos en la sangre.

En ese sentido, la trombosis es un proceso que se caracteriza por la coagulación de la sangre en el interior de las venas que puede tener consecuencias fatales y no debe ser confundida con várices. La trombosis venosa es la tercera causa de muerte cardiovascular después del infarto agudo de miocardio y el ictus.

¿Cuáles son los tratamientos para los coágulos en la sangre?

Actualmente, la alternativa de AstraZeneca ya ha sido distribuida en más de 115 países, en algunos de ellos, ya durante varios meses, pero fue hasta que aparecieron algunos casos de un trastorno poco común de coágulos en la sangre que se comenzó a revalorar la continuidad de su aplicación. Algunos de los casos del trastorno poco común identificado, fueron fatales.

Al respecto, muchas personas se han preguntado sobre los tratamientos anticoagulantes y aunque no han sido probados para estos casos, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) indican que estos tratamientos también llamados "adelgazantes o diluyentes de la sangre" en realidad ni la adelgazan ni la diluyen pero sí reducen la capacidad de coagulación de la sangre para evitar que el coágulo crezca mientras el cuerpo lo reabsorbe poco a poco y se reduzca el riesgo de que se formen más coágulos, sin embargo, todo tratamiento siempre debe ser prescrito y vigilado por un especialista:

"Todos los anticoagulantes pueden causar hemorragias, por lo que se debe mantener una vigilancia cuidadosa de las personas que los toman para evitar que sangren de manera inusual".

Los anticoagulantes inyectables que se usan con mayor frecuencia son:

- Heparina no fraccionada (inyectada en una vena)

- Heparina de bajo peso molecular (inyectada bajo la piel)

- Fondaparinux (inyectada bajo la piel).

Los anticoagulantes que se toman por vía oral (se tragan) incluyen:

- Warfarina

- Dabigatran

- Rivaroxaban

- Apixaban

- Edoxoban.

Otros tratamientos son los trombolíticos, filtro de la vena cava inferior y trombectomía y embolectomía.

Coágulos y covid-19

Conforme información publicada por The New York Times, un coágulo o trombo es un grumo grueso y gelatinoso de sangre que puede bloquear la circulación que pueden formarse en respuesta a las heridas y otras enfermedades como la covid-19:

"La covid-19 puede detonar problemas graves de coágulos. Los trombos que se forman en las piernas a veces se desprenden y viajan a los pulmones o, en raras ocasiones, al cerebro, donde pueden resultar mortales".

Coágulos y vacuna de AstraZeneca

Los coágulos en las personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca-Oxford han generado gran preocupación por los síntomas que ha generado:

"Generaron bloqueos en venas principales, a menudo en aquellas que drenan sangre del cerebro, combinado con conteos bajos de plaquetas. Las plaquetas son un componente de la sangre que participa en la coagulación".

Por otro lado, investigadores en Alemania y Noruega han descrito que quienes recibieron la vacuna y desarrollaron el trastorno de coágulos produjeron anticuerpos que activaron sus plaquetas y condujeron a los coágulos. Las plaquetas son células que se encuentran en la sangre y participan en la coagulación.

Efectos adversos de las vacunas contra covid

Los síntomas que deben ser identificados

Mientras se pide no suspender la vacunación contra covid, también se invita a tomar conciencia para identificar ciertos síntomas específicos tras la vacunación:

- Dolor de cabeza intenso

- Inflamación de piernas

- Visión borrosa

- Manchas de sangre bajo la piel (más allá del lugar de aplicación)

- Dolor abdominal persistente.

Finalmente, recuerda que ante cualquier síntomas es importante que consultes siempre con un especialista y nunca automedicarte pues las investigaciones continúan y los casos raros hasta el momento detectados de efectos adverdos no son una invitación a no vacunarse.

Con información de: The New York Times y CDC