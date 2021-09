¿Cuál es la importancia de las terapias de soporte en el cáncer?

Las terapias de soporte beneficiarían no solo a los pacientes, sino también a sus familias; pueden ser usadas en prácticamente todos los tipos de cáncer.

"Los tratamientos que se tienen son quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia... tenemos diferentes formas de atacar al cáncer. Pero, aunque hemos avanzado y tenemos terapias innovadoras contra esta enfermedad, gran parte de los cánceres son atendidos con quimioterapia, que tiene efectos colaterales", explica el doctor Ceballos antes de pasar a explicar la relevancia de estos cuidados.

Terapias de soporte: un punto importante en la atención a los pacientes con cáncer

El National Health Service del Reino Unido (NHS) informa que la quimioterapia es un tratamiento contra el cáncer en el que se usan medicamentos para destruir las células cancerosas. Las medicinas detienen la reproducción de estas células y evitan que incrementen su tamaño y se dispersen por el cuerpo.

La institución precisa que la quimioterapia se puede usar para tratar el cáncer por completo, hacer que otras medicinas sean más efectivas (al combinarse con radioterapias o ser utilizadas antes de la operación, por ejemplo), reducir el riesgo de que el cáncer vuelva luego de la cirugía o la radioterapia o aliviar los síntomas si no es posible curar a la persona.

Sin embargo, este método de atención a los pacientes con cáncer sí tiene efectos secundarios y algunos de ellos, de acuerdo con el NHS, son:

+ Cansancio

+ Malestar que incluye náuseas y vómitos

+ Pérdida de cabello

+ Infecciones

+ Anemia

+ Sangrado y moretones

+ dolor en la boca

+ Cambios en la piel y las uñas

+ Diarrea y estreñimiento

¿Qué son las terapias de soporte?

El doctor Ceballos menciona para SuMédico que las terapias de soporte están destinadas a que los efectos colaterales de los tratamientos para el cáncer sean mejor tolerados. Por su parte, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) abunda que las terapias de soporte son tratamientos con la finalidad de mejorar los síntomas por medio de un cuidado activo, total y continuado que cubra las necesidades sociales, físicas, emocionales, psicológicas y espirituales.

Dicha sociedad aclara que hay diferentes investigaciones que han demostrado que las terapias de soporte pueden beneficiar no solo a los pacientes, sino también a sus familias pues reducen la ansiedad, el temor, las náuseas, el dolor, la falta de aire, la disnea, la depresión y las alteraciones digestivas, contribuyendo así a mejorar la vida de los pacientes.

La Universidad de Northwell, por otro lado, señala que las terapias de soporte están hechas porque cuando hay un diagnóstico de cáncer, se presenta un impacto físico, emocional y social.

"Desafortunadamente, en este momento se sabe que se tienen opciones curativas para la atención de los pacientes con cáncer, pero aunque cada vez son complementadas con terapias más precisas y menos tóxicas, todavía causamos algunos efectos colaterales", lamenta el doctor Ceballos.

En los efectos secundarios, de acuerdo con el tipo de cáncer y la intensidad del tratamiento, se tienen diferentes "puntos blanco" que pueden llegar a agredir al paciente cuando se usan las terapias, agrega.

¿En qué tipo de cáncer puedo recibir terapias de soporte?

Ceballos resalta que las terapias de soporte pueden ser usadas en prácticamente todos los tipos de cáncer.

"Solo cuando hay un antiemético, un anti-nauseoso, estamos usando una terapia de soporte. En pacientes que han sido afectados por la pérdida del cabello, cambios en la piel u otros efectos de la quimioterapia. De lo que más vemos, es que bajen las defensas y haya un decremento de hemoglobina, así como las plaquetas, eso hace que haya un mayor riesgo de contraer infecciones que hagan que se retrase el tratamiento", resalta el hematólogo.

Las terapias de soporte son importantes para la atención a los pacientes con cáncer porque también ayudan a reducir o evitar la posibilidad de que haya infecciones debido a la baja de las defensas

¿Entre estas infecciones puede estar el coronavirus?

El doctor Ceballos resalta que no se puede decir que el coronavirus sea una infección oportunista porque nos puede afectar a todos, pero que sí han existido cambios en las vías de terapia en donde les piden a los médicos ser más agresivos con la prevención de las infecciones.

"Si yo tengo un paciente hace dos años que le daba fiebre, lo ingreso al hospital, le pongo su antibiótico, sus estimulantes, lo protejo. En este caso, si a un paciente con cáncer le da neutropenia febril, que quiere decir que las defensas están bajas y hay una infección, tengo que meterlo a un área covid primero para que descarten que tiene coronavirus y luego pase a un cuarto normal", detalla el doctor.

Es por ello que les piden fortalecer las defensas de los pacientes para disminuir la posibilidad de que las personas tengan infecciones.

¿Qué es el On Body Injector (OBI)?

Muchas personas atendidas no quieren salir de sus casas debido al temor a contraer la covid-19 y si no reciben la atención adecuada en el momento preciso, pueden empeorar su salud. Por ello, el doctor Ceballos resalta que ya se tiene el On Body Injector (OBI), que es una herramienta que se pone en el brazo y les inyecta la cantidad adecuada de medicamento en el momento preciso.

"Entregar las dosis completas en el momento correcto de la terapia, es primordial para el éxito de la terapia. Cuando no entregamos, sustituimos o retrasamos la quimioterapia, las posibilidades de curarse o de responder que tiene el paciente, disminuyen estadísticamente de manera significativa", concluye el doctor.