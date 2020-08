Crean prueba experimental de SARS-CoV-2 que funciona en 45 minutos

Investigadores han desarrollado una nueva prueba de SARS-CoV-2 que funcionaría en 45 minutos y solo requeriría un equipo simple

ADRIÁN AGUIRRE 05/08/2020

05/08/2020 19:30 hrs.

Las farmacéuticas se encuentran en una carrera contra el tiempo para encontrar la solución contra el covid-19 y si bien se han tenido avances en muchas pruebas de covid, todavía no se ha encontrado una cura para el coronavirus. Sin embargo, una prueba experimental de SARS-CoV-2 desarrollada por investigadores de la Universidad de Colorado Boulder funciona en 45 minutos.

Los autores publicaron su estudio en medrxiv y señalan que no utiliza componentes demasiado difíciles de conseguir.

¿En qué consiste esta prueba?, ¿Puede ser una de las pruebas de covid más avanzadas?

Los investigadores mencionan en su estudio, el cual todavía no está revisado por pares, que hasta el 70% de las infecciones de SARS-CoV-2 en personas que se encuentran en edad laboral y escolar son asintomáticas, por lo que se está generando ansiedad por la reapertura de escuelas y lugares de trabajo en todo el planeta.

"A falta de tratamientos efectivos o una vacuna, la tranquilidad vendrá solo con la detección del SARS-CoV-2 basada en la comunidad, donde muchas personas se someten a pruebas de manera regular", explican los especialistas, quienes desarrollaron una prueba de RT-LAMP (técnica para la amplificación de ARN) para el SARS-CoV-2 en saliva que tarda aproximadamente 45 minutos después de la primera muestra en responder y solo requiere de pipetas y una fuente de calentamiento.

"El ensayo tiene un límite de detección de 100 viriones por microlitro y se dirige a dos regiones separadas del genoma del SARS-CoV-2", detallan los investigadores.

En una investigación publicada en el journal PNAS, que tuvo como enfoque la vida útil en el aire de las pequeñas gotas emitidas por la voz y su importancia potencial en la transmisión del SARS-CoV-2 (causante del nuevo coronavirus covid-19), los autores estimaron que un minuto de hablar en voz alta genera aproximadamente 1000 gotas capaces de transportar "viriones", que son unidades del virus que pueden causar infecciones en las personas.

Recuerda que todavía no hay vacunas o tratamientos específicos contra el covid-19 y que la OMS tiene que evaluar las que se están en desarrollo, ver "pros", contras y su modo de distribución. Los CDC tienen una serie de fases para el desarrollo de una vacuna y hasta que no se cumpla con los requisitos de cada fase, las vacunas no pueden ser consideradas seguras para el público.