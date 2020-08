Fue con células madre que los expertos han generado por primera vez el grupo de células que controlan la glucosa en sangre sin recurrir a fármacos

19/08/2020

Un artículo recientemente publicado en la revista Nature revela que investigadores del Instituto Salk en Estados Unidos han podido generar células de páncreas que producen insulina, lo anterior, por medio de tecnología de células madre. Este trabajo beneficiaría a pacientes con diabetes mellitus tipo 1.

Crean células que pueden generar insulina

Como indica información de la Pancreatic Cancer Action Network, una de las funciones del páncreas es la endocrina, la cual tiene que ver con la producción de hormonas o sustancias que son producidas por una parte del organismo y que circulan en el torrente sanguíneo:

"La insulina sirve para reducir el nivel de glucosa en la sangre (glucemia) mientras que el glucagón lo aumenta. Juntas, estas dos hormonas principales trabajan para mantener el nivel adecuado de glucosa en sangre".

Fue a través de la tecnología de células madre que los expertos han generado por primera vez ese grupo de células que controlan la glucosa en la sangre sin recurrir a fármacos supresores del sistema inmunológico una vez que son trasplantadas al organismo. El nuevo tratamiento se utilizó en ratones.

Al respecto, Ronald Evans, uno de los autores del estudio explica:

"Esta es una enfermedad que históricamente es difícil de controlar con fármacos. Esperamos que la medicina regenerativa en combinación con la protección inmune pueda aportar una real diferencia en este terreno, al reemplazar células dañadas por grupos de células generadas en laboratorio que producen una cantidad normal de insulina".

En ese sentido, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) refieren que la diabetes tipo 1 que anteriormente era conocida como diabetes insulinodependiente o diabetes juvenil es un tipo de diabetes menos frecuente, comparado con la diabetes tipo 2 en la cual el páncreas no produce insulina o produce muy poca.

Sin la insulina, el azúcar en la sangre no puede entrar a las células y se acumula en la sangre.

Los síntomas de diabetes tipo 1 más frecuentes son:

- Aumento de la sed

- Necesidad de orinar a menudo

- Incontinencia urinaria en niños que anteriormente no mojaban la cama durante la noche

- Hambre extrema

- Adelgazamiento no intencional

- Irritabilidad y otros cambios de humor

- Fatiga y debilidad

- Visión borrosa.

Ante cualquiera de los síntomas anteriores se sugiere acudir con un especialista.

Finalmente, durante los últimos años, los investigadores han buscado maneras de reemplazar células del páncreas, pero estas nuevas células que producen insulina pueden ayudar a estar cerca de curar la enfermedad, aunque se requiere de más investigaciones y pruebas en humanos.