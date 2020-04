Crean biosensor económico que detecta covid-19 en menos de 24 horas

No sustituiría al PCR, pero sería una opción para las detecciones masivas

ADRIÁN AGUIRRE 15/04/2020

15/04/2020 17:59 hrs.

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lograron desarrollar un biosensor que identifica el material genético del SARS-CoV-2, causante del nuevo coronavirus covid-19, en dos horas.

Su costo es cercano a los 300 pesos y permite procesar 43 muestras en 120 minutos.

Los líderes del proyecto, Tatiana Fiordelisio y Mathieu Hautefeuille, explicaron que el biosensor ya se encuentra en fase de validación ante el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), por lo que en un mes podría ser empleada en hospitales.

"Tiene el potencial de detectar específicamente ácidos nucleicos, el RNA del virus, que es como su marca y permite hacerlo masivamente, a diferencia de las pruebas PCR. No se requieren equipos muy sofisticados y caros lo cual nos permite usarlo en lugares con poca infraestructura para procesar", señaló Fiordelisio a Milenio.

Durante la conferencia de prensa diaria sobre la situación del nuevo coronavirus covid-19 en México correspondiente al 1 de abril de 2020, el Subsecretario de salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó que hasta el momento no hay pruebas rápidas certificadas y competentes a covid-19 en el mundo.

Con la finalidad de disipar los mitos sobre estos métodos, la Secretaría de Salud entabló conversaciones con entidades de salud de otras partes del mundo y llegó a la conclusión de que nadie las ha aprobado.

"Alemania no utiliza pruebas rápidas, dirigentes de la FDA nos confirmaron que ellos tampoco han acreditado ninguna prueba rápida y en Canadá, lo mismo: no utilizan pruebas rápidas. No hay pruebas útiles en este momento", comentó López-Gatell en esa ocasión.

Durante dicha reunión con los medios, Gatell también explicó las diferencias entre las pruebas rápidas y las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (RCP):

"La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) es una prueba que se hace en laboratorio y también puede llevarse a cabo con un pequeño equipo portátil. Sirve para identificar componentes del virus. Las pruebas rápidas ocurren al pie de la cama del paciente o en un consultorio y son para pronta visualización"

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), por su parte, comentan que existen pruebas de laboratorio que pueden identificar el virus que causa covid-19 en muestras respiratorias.

Al ser en un laboratorio, no puede ser una prueba rápida, sino que se trataría de una PCR.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), por otro lado, señala el diagnóstico in vitro para la detección y/o diagnóstico del nuevo coronavirus covid-19.

En un comunicado emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 7 de abril de 2020, se mencionaron dos pruebas covid-19 para uso de emergencia: "coronavirus genesig Real-Time PCR (COVID-19)" y "cobas SARS-CoV-2".

"El coronavirus genesig Real-Time PCR (COVID-19) es un sistema abierto más adecuado para laboratorios con capacidad de prueba de muestra moderada, mientras que el cobas SARS-CoV-2 es un ensayo de sistema cerrado para laboratorios más grandes", precisa la organización.





¿Cómo funciona el biosensor?

Por medio de un boletín emitido por la Dirección General de Comunicación Social (DGCS), la UNAM definió al biosensor como un dispositivo compuesto por dos elementos fundamentales:

+ Un receptor biológico (por ejemplo, proteínas, ADN o células) preparado para detectar una sustancia aprovechando la especificidad de las interacciones biomoleculares

+ Un sensor capaz de interpretar la reacción de reconocimiento biológico que produce el receptor y "traducirla" en una señal cuantificable

La DGCS informa que esta máquina hace una detección específica del virus, con una carga viral menor, lo que se traduce en un diagnóstico temprano y oportuno.

"A diferencia de las pruebas rápidas que se utilizan para COVID-19, que detectan la cantidad de anticuerpos IgM e Igs; es decir, diagnostican una infección en etapas más avanzadas, cuando el paciente ya desarrolló anticuerpos, pero no detectan al virus ni al material genético"

Sobre su manera de uso, la UNAM resalta que la muestra del paciente se toma de la nariz o de la boca y se coloca en una mezcla de trisol –solución comercial compuesta por cloroformo y otros solventes.

"En ese momento el virus quedaría inactivado, lo que significaría una gran ventaja porque la muestra puede ser transportada a cualquier otra parte sin peligro de contagio", menciona dicha institución educativa.

En palabras de las especialistas de la UNAM, se pega una sonda fluorescente en el genoma viral para reconocer su presencia en una muestra y lo que se hace es "´pescar´ todo lo que nos sobra de esas sondas y eso es lo que medimos, cuánto nos sobra de la sonda con la que reconocemos el virus", detallan los investigadores.

"No estamos diciendo que esta técnica sustituye al estándar de oro que es el PCR, pero sí estamos diciendo que por las condiciones que tiene nuestro país de compra de insumos es una opción para poder hacer detecciones masivas más rápidas y luego enfocarnos en ciertos momentos al PCR", concluyen.

Sus ventajas son:

+ La forma en que se obtiene y procesa la muestra: no tiene que ver con la forma en la que se realizan los PCR

+ El manejo: no se requiere de gran capacitación ni de instrumentación, se puede instalar en cualquier parte y adaptarse a aparatos distintos de detección, como un microscopio o un lector de placas, ambos con fluorescencia, o en un citómetro.





