Covid ha hecho que la gente dude al momento de poder salvar una vida

¿Si ves a una persona que está sufriendo un paro cardíaco en la vía pública la ayudarías?

Ayudar durante la pandemia: cuando los socorristas piden ayuda

El 1 de agosto de 2020, Michael Fontaine despertó en una cama de hospital sin saber que casi había perdido la vida debido al fallo de su corazón en una calle de Washington. Se encontraba corriendo cuando todo ocurrió.

The Washington Post informa que Fontaine pasó seis días en coma y que actualmente, en mayo de 2021, todavía no recuerda la razón por la que despertó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Cuando se recuperó, sus familiares, amigos, los registros de los bomberos y los servicios médicos de emergencia le ayudaron a reconstruir el momento en el que se desplomó y su vida prendió de un hilo.

Este medio señala que gracias al apoyo de dichos elementos, Michael pudo saber que se encontraba haciendo actividad física frente al Streets Market en Massachusetts Avenue y 13th Street cuando todo ocurrió.

A pesar de verlo tirado sufriendo un infarto, la gente se negó a ayudar durante la pandemia, por lo menos no a acercarse y ver qué se podía hacer, y nada más se limitó a llamar al 911 para describir que "un hombre estaba sangrando de la cabeza" y "estaba teniendo convulsiones cerca de un scooter". La llamada alertó a los servicios de emergencia, pero nadie se animó a practicar RCP, hasta que una mujer entrenada en este procedimiento puso sus manos en el pecho de Fontaine y comenzó la reanimación.

"Nadie de mis amigos puede creer que alguien haya hecho esto en una emergencia sanitaria. Actúo de una manera realmente increíble. La llamamos Ángel, porque no tenemos idea de quién es ella", dijo Michael al Washington Post.

Ayudar durante la pandemia podría parecer algo de sentido común, pero en palabras de este medio, los socorristas ya están pidiendo que las personas vuelvan a conectarse con el sentido del deber cívico y se animen a dar un paso al frente para hacerle RCP a las personas que se encuentren teniendo un paro cardiaco en la calle, pues esto podría salvarle la vida a un vecino o a un extraño.

"El miedo al coronavirus puede causar una muerte"

Los funcionarios resaltan que las personas que se dedican a dar RCP tienen un riesgo mínimo de contraer la covid-19, pero pueden incrementar la posibilidad de salvar a una víctima hasta en un 50%.

"El miedo al covid puede causar una muerte. Realmente suplicamos que las personas que se encuentren cerca del evento y los ciudadanos actúen si ven que alguien se está infartando. Esos minutos antes de que lleguemos son críticos para que la persona pueda sobrevivir", mencionó el director médico asistente del departamento de bomberos, Ryan Gerecht.

¿Cómo hacer RCP?

La Cruz Roja indica que la RCP puede ayudar a salvar una vida durante una emergencia respiratoria o cardíaca. Sin embargo, incluso después del entrenamiento, puede ser difícil recordar los pasos de la RCP y la manera en que son correctamente administrados, por lo que crearon una guía paso por paso para ayudar a las personas que lo necesitan.

Antes de dar la RCP la Cruz Roja menciona cuatro pasos:

1) Verificar la escena y al afectado: Asegurarse de que la escena sea segura, luego tocar a la persona en el hombro y gritar "¿Estás bien?" para asegurarse de que la persona necesite ayuda.

2) Marcar al 911 para pedir ayuda: Si el afectado necesita ayuda y es evidente, se deberá llamar (o pedirle a un alguien más que llame al 911. Después de esto, se deberá enviar a alguien para que obtenga un proveedor de salud o médico certificado. (Si no hay uno disponible, o no hay espectadores para contactarlo, la persona sana deberá quedarse con la víctima, llamar al 911 y comenzar a darle la asistencia).

3) Abrir las vías respiratorias: Con la persona acostada boca arriba, inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás para levantar la barbilla del afectado.

4) Comprobar la respiración: Escuchar con atención, durante no más de 10 segundos, los sonidos de la respiración (jadear no es lo mismo que respirar). Si no hay respiración, comenzar la RCP .

Luego de hacer esto, vienen los pasos de RCP de la Cruz Roja:

1) Empujar fuerte y rápido: Colocar las manos, una encima de la otra, en el medio del pecho. Utilizar el peso corporal para ayudar a administrar compresiones que tengan al menos 2 pulgadas de profundidad y sean administradas a una velocidad de al menos 100 compresiones por minuto.

2) Realizar respiraciones de rescate: Con la cabeza de la persona ligeramente inclinada hacia atrás y la barbilla levantada, apretar la nariz para cerrarla y colocar la boca sobre la boca de la persona para sellarla por completo. Soplar en la boca del afectado para hacer que el pecho se eleve. Realizar dos respiraciones de rescate y luego continuar con las compresiones.

En caso de que el pecho no se eleve con la respiración de rescate inicial, la Cruz Roja recomienda que se vuelva a inclinar la cabeza antes de administrar la segunda respiración. Si el pecho no se eleva con la segunda respiración, quizá la persona se esté asfixiando. Después de cada serie sucesiva de 30 compresiones torácicas, y antes de intentar respirar, se deberá buscar un objeto y, en caso de verlo, habrá que retirarlo.

3) Continuar con los pasos de RCP: Seguir realizando ciclos de compresiones torácicas y respiración hasta que la persona muestre signos de vida, como respiración, o llegue el servicio de urgencias médicas o un médico capacitado.

Si la escena se vuelve insegura o la persona sana no puede seguir realizando RCP debido al cansancio, se deberá finalizar los ciclos.

