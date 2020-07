Covid deja marcas e inflamación similares a las de un infarto

Resonancias magnéticas realizadas dos o tres meses después del diagnóstico del virus, reflejaron un daño similar al causado por un infarto.

INGRID SILVA

INGRID SILVA 29/07/2020

29/07/2020 19:17 hrs.

¿Cómo afecta la covid el corazón? Hasta este momento, algunos estudios ya han demostrado los daños por covid en el corazón y se había hablado de secuelas pues la enfermedad causada por el nuevo coronavirus tiene un carácter multisistémico, es decir, afecta a los múltiples sistemas del cuerpo humano. Conoce qué han encontrado los investigadores acerca del daño en el corazón por covid.

Durante el mes de mayo, un estudio publicado en Journal of the American College of Cardiology (JACC) informaba que covid producía un agrandamiento del corazón que podría ser indicador de un mayor riesgo de mortalidad y en esta ocasión, dos estudios publicados este mes de julio del 2020, en JAMA Cardiology muestran por medio de imágenes de resonancia magnética cardiovascular, las secuelas en el corazón de pacientes recientemente recuperados de covid. Conoce sus hallazgos.

También te sugerimos: Revelan cinco efectos secundarios que tendría la vacuna de covid

Daño en el corazón por covid es similar al causado por un infarto

Ambos estudios señalan que la salud del corazón puede verse afectada por la enfermedad de forma duradera y pueda pasar desapercibida luego de que los pacientes son dados de alta.

En el primer estudio, realizado con 100 pacientes que tenías covid en el Hospital Universitario de Frankfurt a quienes se les hicieron resonancias magnéticas de su corazón dos o tres meses después de que se les diagnosticara el virus y que fueran dados de alta, se encontraron secuelas inesperadas.

Los pacientes que parecían haberse recuperado por completo de la covid presentaban signos de inflamación continua del músculo cardíaco, además de algunos signos que permitían sospechar de daño causado por el virus en el corazón.

Lo grave es que, aunque no produzca molestias físicas el deterioro de dicho órgano puede continuar, pero los investigadores aclaran que la investigación actual no permite aún conocer cuáles son los riesgos cardiovasculares reales que pueden presentarse a largo plazo:

"Nuestros hallazgos pueden otorgar una indicación de una carga potencialmente considerable de enfermedad inflamatoria en grandes y crecientes partes de la población".

Por otro lado, el segundo estudio, obtuvo sus resultados a partir de autopsias realizadas a 39 personas que habían muerto por covid y que tenían una tendencia de edad mayor a los 80 años y encontraron:

- La presencia del virus en el tejido cardíaco (24 pacientes)

- Signos de replicación del virus en el tejido cardíaco (5 pacientes)

- Presencia del virus en el tejido cardíaco, pero sin signos de inflamación (16 pacientes).

Daño en el corazón por covid: lo que sabemos hasta el momento

La cuestión con los hallazgos de este último estudio es que la edad avanzada de los pacientes pudo ser un factor determinante en los resultados, señalan los investigadores y aunque el estudio de autopsia permite conocer que la presencia del virus no siempre se acompaña de un proceso inflamatorio, se requiere mayor investigación al respecto.

Te recomendamos: Temor por falta de comida: ¿qué comen los mexicanos en confinamiento?

Finalmente, ambos estudios muestran que la covid-19 puede dejar marcas e inflamación similares a las de un infarto y dan una posible explicación de cómo el coronavirus puede permanecer en el corazón durante meses, incluso sin producir síntomas. Lo anterior a partir de lo observado en las resonancias magnéticas realizadas dos o tres meses después del diagnóstico del virus, las cuales reflejaron un daño similar al causado por un infarto, además de inflamación del músculo cardíaco.