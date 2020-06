Covid-19: uso de cubrebocas podría prevenir segunda ola de contagios

Incluso los cubrebocas caseros podrían prevenir futuras oleadas del coronavirus

MELISSA SIERRA 16/06/2020

16/06/2020 11:43 hrs.

Desde el inicio de la pandemia, se ha determinado que la principal forma de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 es a través del contacto con gotitas respiratorias de una persona infectada, por ello, un reciente estudio indica que el uso de cubrebocas puede ayudar a prevenir una segunda ola de contagios al evitar la dispersión del virus.

El uso de cubrebocas como una medida de mitigación del coronavirus se mantuvo a debate al inicio del brote pandémico, pues se creía que su utilización debía ser exclusiva para las personas enfermas, sin embargo, instituciones sanitarias, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya han anunciado que las mascarillas faciales deben portarse siempre que se esté en un espacio público.

Debido a ello la Universidad de Cambridge ha publicado un estudio donde, a través de modelos matemáticos, determinó que el uso de cubrebocas puede ayudar a controlar la pandemia, e incluso, "prevenir futuras oleadas del virus".

¿Cómo ayudan los cubrebocas a controlar la pandemia?

De acuerdo con la investigación, el uso masivo de mascarillas faciales disminuye la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 al evitar la dispersión de gotitas respiratorias de personas infectadas..

Para ello, el estudio creó un modelo matemático en el que determinó con el indicador "R" el número de personas que una persona contagiada puede infectar. Para que una pandemia pueda considerarse mitigada, el valor de R debe ser menor a 1.

Los resultados de la investigación apuntaron que cuando la población usa cubrebocas todo el tiempo, el valor de R se calcula a menos de 1, por lo que el brote sanitario podría ser controlado. Esto sucede cuando el uso de cubrebocas se combina con otras acciones de prevención como la sana distancia, el constante lavado de manos y la limpieza de superficies.

¿Todos los cubrebocas funcionan contra el coronavirus?

La investigación analizó los efectos preventivos de cubrebocas quirúrgicos especializados y cubrebocas caseros, con lo que determinó que el uso de mascarillas faciales de tela hechas en casa también puede ayudar a prevenir una segunda ola de contagios de covid-19.

"El efecto ocurre incluso cuando se supone que las máscaras faciales son sólo un 50% efectivas para capturar el inóculo de virus exhalado con una eficiencia igual o menor en la inhalación".

El uso generalizado del cubrebocas es primordial debido a que existe un tiempo de dispersión del virus pre-sintomático y asintomático, es decir, el uso de cubrebocas puede prevenir la propagación del coronavirus por parte de personas que no saben que son portadoras del virus

Los autores del estudio afirman que esta información es relevante sobre todo en los países donde el rastreo de casos y la aplicación de pruebas coronavirus no es posible, pues los cubrebocas representan una tecnología a bajo costo que puede mitigar la dispersión de la covid-19.

¿Qué dicen los expertos sobre el uso de cubrebocas?

Ante este panorama, Mario Molina, ganador del premio Nobel de química en 1995 y experto en la transmisión aérea de partículas, publicó en el Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America un artículo en donde destaca la importancia de usar cubrebocas para disminuir la propagación del coronavirus.

"La transmisión por el aire, particularmente a través de aerosoles nacientes de la atomización humana, es altamente virulenta y representa la ruta dominante para la transmisión de esta enfermedad", por lo que el uso de cubrebocas puede disminuir el riesgo de contagio por esta vía.

Ante ello, Molina declaró que el uso de mascarillas faciales es primordial para evitar la dispersión de la enfermedad entre la población, a lo que apuntó que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador debería utilizarlo como una medida precautoria.