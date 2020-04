¿Covid-19 se transmite por el cabello o el maquillaje?

Aun existen muchas dudas sobre cómo se transmite el covid-19 y hay quienes afirman que puede hacerlo a través del cabello o maquillaje

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 22/04/2020

22/04/2020 12:14 hrs.

Debido a que el coronavirus (covid-19) es un virus nuevo, han surgido muchos mitos acerca de cómo se transmite, incluso se ha dicho que puede transmitirse por el cabello o el maquillaje, ¿qué tan cierto es esto? Los expertos responden.

Recuerda que es muy importante conocer la manera en que este virus puede entrar a nuestro cuerpo, de manera que evitamos contagiar y contagiarnos.

¿Covid 19 se transmite por cabello o maquillaje?

La enfermedad infecciosa de covid-19 es causada por el coronavirus descubierto apenas en diciembre de 2019 y como es muy reciente, aún existen muchas dudas sobre cómo se transmite realmente el virus de persona a persona.

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una persona puede contraer covid-19 por contacto directo con otra que esté infectada.

La principal vía de contagio es mediante gotículas procedentes de la nariz o la boca, que salen desprendidas cuando una persona infectada tose o exhala sin cubrirse. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la enfermedad si se tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, nariz o boca.

También puede ocurrir el contagio al inhalar las gotículas que haya esparcido la persona enferma con coronavirus, por eso es tan importante mantener la sana distancia de más de un metro.

Pero, ¿es posible que el virus se pegue en mi cabello y luego pueda contagiarme? Como lo mencionamos, el virus puede quedarse en las superficies cercanas a la persona infectada cuando tose o estornuda, pero los expertos señalan que no hay muchas posibilidades de que pueda adherirse al cabello.

Al respecto, la investigadora Monica Berjón Otero, especialista en Virología y Biología Molecular en el Max Planck Institute for Medical Research, en Alemania, explica que la supervivencia del covid-19 en el pelo aún no ha sido lo suficientemente estudiada, por lo que no debemos verlo como un factor de riesgo.

Por su parte, Sonia Zúñiga, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CNB-CSIC), indica que a pesar de que el virus si podría permanecer en el cabello, no es la mejor superficie para que lo haga, por lo que es probable que muera en cuestión de minutos.

Podemos decir que contagiarse a través de esta vía es muy poco probable, ya que para que ocurra, Zuñiga señala que alguien con covid-19 tendría que toser cerca de nuestro cabello y casi empaparlo para que pudiera presentarse una carga viral importante. Luego, tendríamos que llevar el cabello a la nariz o la boca para que ocurriera un contagio.

"Es una situación muy poco probable en el día a día de una persona. Sería diferente en el caso del personal sanitario, razón por la que utilizan gorros", señala la investigadora.

Aun así, Zuñiga insiste en que el virus incide mucho más en zonas como las manos y el rostro, pero no en el cabello.

¿Y qué pasa con el maquillaje, es posible el contagio por esta vía? La especialista desmiente esta creencia también y señala que el coronavirus no puede entrar a nuestro cuerpo a través de cremas o el maquillaje, pues el virus no se absorbe por la piel.

"Habría que estornudar o toser en la crema en cuestión y luego meterla en nariz y boca. Es casi imposible", explica.

Cuidado con el vello facial

Lo que sí podría ser una vía de contagio es el vello facial y al respecto, David Saceda, miembro del Grupo Español de Tricología de la Asociación Española de Dermatología y Venerología, explicó a El País que es importante retirar la barba durante esta pandemia, porque es más fácil que el virus se impregne en esa zona y enferme a su portador.

Aunado a ello, la barba podría impedir un uso correcto de la mascarilla o cubrebocas, minimizando su protección frente al coronavirus.

Aunque no puede haber contagio de coronavirus por medio del cabello ni el maquillaje, lo más importante es que mantengas las medidas de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias, lo que incluye:

-Lavarse las manos con agua y jabón o gel antibacterial varias veces al día.

-Mantener una distancia mínima de un metro con cualquier persona.

-Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

-Practicar el estornudo de etiqueta, es decir, cubrirse boca y nariz con el codo doblado o con un pañuelo cada vez que se estornude o tosa.

-Quedarse en casa, especialmente si se presentan síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar.

Prevenir un contagio de coronavirus depende de ti, así que cumple con todas las medidas emitidas por las autoridades sanitarias y ante cualquier síntoma de la enfermedad, quédate en casa y envía un SMS al 51515 con la palabra "covid-19" para recibir orientación sobre lo que debes hacer.

