Covid-19: ¿Puede la sangre de sobrevivientes curar a los infectados?

Hace poco sucedió un caso de éxito en Nuevo León

ADRIÁN AGUIRRE 15/04/2020

15/04/2020 18:22 hrs.

Nuestro cuerpo tiene cualidades sorprendentes. Luego de que alguien se infecta con un virus como el nuevo coronavirus covid-19, por ejemplo, y se recupera de la enfermedad, su sangre es rica en anticuerpos que su sistema inmune produjo para ayudarlo a combatir la infección.

Por ello, algunos doctores están usando el plasma de las personas recuperadas para tratar a los pacientes infectados por el covid-19. Si se separan los componentes de la sangre; los glóbulos rojos, las plaquetas y demás componentes, la parte líquida que queda es el plasma.

El pasado 9 de abril se publicó la noticia de que se había probado con éxito un tratamiento para el covid-19 a base de plasma que donó un paciente curado en Nuevo León y esto es lo que debes saber sobre este tratamiento.

Covid-19 y el tratamiento con sangre: ¿puede el plasma salvar vidas?

De acuerdo con un estudio publicado en el journal Blood Transfusion, se trata de un tratamiento efectivo que podría ser utilizado para atender enfermedades más graves:

"Desde su introducción, se ha comprobado que salva vidas para muchas infecciones agudas y, más recientemente, también ha mostrado posibles aplicaciones en la terapia contra el cáncer", mencionan los autores.

El 6 de abril de 2020, se publicó una investigación en el journal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) que habla sobre la efectividad de la terapia plasmática convaleciente en pacientes con covid-19 grave.

Los autores explican que un grupo de pacientes en China mostraron mejoría después de recibir una infusión de plasma de los sobrevivientes, pero que aún no hay suficientes datos para asegurar que funcione.

Este estudio revela que una dosis (200 ml) de plasma convaleciente (PC) fue bien tolerada por diez adultos que presentaban casos graves de covid-19.

"Podría aumentar o mantener significativamente los anticuerpos neutralizantes a un nivel alto, lo que lleva a la desaparición de la viremia en 7 días. Mientras tanto, los síntomas clínicos y los criterios paraclínicos mejoraron rápidamente en 3 días", explican los investigadores.

Y otro artículo emitido por el journal JAMA, que informa el caso de 5 pacientes críticos con covid-19 y síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) que recibieron la administración de plasma convaleciente que contiene anticuerpos neutralizantes, fue seguida por una mejora en el estado clínico.

El objetivo del estudio fue determinar si la transfusión de plasma convaleciente podía ser beneficiosa en el tratamiento de pacientes críticos con infección por coronavirus con síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2).

La conclusión fue la siguiente:

"En esta serie preliminar de casos no controlados de 5 pacientes críticos con covid-19 y ARDS, la administración de plasma convaleciente que contiene anticuerpos neutralizantes fue seguida por una mejora en su estado clínico"

Aunque, eso sí...

"El tamaño limitado de la muestra y el diseño del estudio impiden una declaración definitiva sobre la efectividad potencial de este tratamiento, y estas observaciones requieren evaluación en ensayos clínicos", enfatizan los científicos.

Covid-19: ¿Cómo es la donación de plasma?

Antes que nada, es importante el consentimiento de las personas, por lo que se realiza un cuestionario a los pacientes recuperados de covid-19 para saber si están interesadas en donar plasma y una vez que tienen su aprobación, las personas son sometidas a dos pruebas: un diagnóstico para asegurarse de que ya no sean portadores del covid-19 (porque hay que recordar que pueden ser asintomáticos) y una prueba que busca anticuerpos en el plasma para ver si se producen los en cantidadessuficientes para combatir el virus.

Después viene el tratamiento.

El Tecnológico de Monterrey señala que el tratamiento en prueba consiste en:

1) Extraer plasma del paciente recuperado en el Banco de Sangre del hospital

2) Realizar análisis clínicos rigurosos para ver que esté libre de agentes infecciosos

3) Administrar, dentro de un proceso de vigilancia continua en las unidades covid, a pacientes críticos

Sí, el tratamiento con plasma puede ser una solución para tratar el covid-19, pero cada persona puede responder de distintas maneras a dicho método debido a la compatibilidad del tipo de sangre, por lo que si tienes dudas sobre el procedimiento, deberás consultar a un especialista. Este tratamiento se está utilizando para casos graves de la enfermedad y ha sido autorizado por la U.S. Food and Drug Administration (FDA).