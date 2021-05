Al respecto, la Secretaría de Salud (Ssa), advierte que el personal de atención médica continúa en la primera línea de defensa contra la covid-19 como informan los Centers for Disease Control and Prevention (CDC):

"Como prestan servicios cruciales a las personas infectadas o que podrían estar infectadas por el virus que causa el covid-19, los miembros del personal de atención médica corren mayor riesgo de estar expuestos y contraer covid-19. Se recomienda que todo el personal de atención médica se vacune contra covid-19."

Covid-19 mató al menos 115 mil trabajadores de la salud: OMS

En ese sentido, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus denunció nuevamente la "escandalosa desigualdad" de acceso a las vacunas en el mundo, que "perpetúa la pandemia" y explico que más del 75% de todas las vacunas se han administrado únicamente en solo diez países:

"El número de dosis administradas hasta ahora en todo el mundo habría sido suficiente para cubrir a todos los trabajadores sanitarios y a los ancianos, si se hubieran distribuido de forma equitativa".

La OMS además ha informado que más de 7 mil personas y cientos de organizaciones han firmado ya una declaración por la equidad vacunal en la que se pide directamente a los gobiernos y los fabricantes que agilicen los trámites reglamentarios, aumenten su producción poniendo a disposición sus tecnologías y su experiencia y garanticen la distribución equitativa de las dosis a fin de vacunar a la población, empezando por el personal de salud y asistencial que lleva más de un año luchando en primera línea contra esta pandemia.

Esta campaña recalca la obligación moral y los motivos económicos y en materia de seguridad mundial que fundamentan la distribución equitativa de las vacunas. Se trata de una iniciativa muy amplia cuya declaración han firmado ya numerosos Jefes de Estado y deportistas de renombre como Romain Grosjean; organismos internacionales como UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres y el Programa Mundial de Alimentos; organizaciones deportivas como el Comité Olímpico Internacional, la World Rugby y la FIFA; redes de organizaciones religiosas, juveniles y en pro de la igualdad entre los sexos, y grupos de la sociedad civil como The Elders, el Consejo Mundial de la Salud, la campaña Nursing Now, la red Pandemic Acción Network, la CSU2030 y el movimiento Women in Global Health («Mujeres en la salud mundial»), entre otros

"Han pagado el precio al servicio de otros"

Además de lo anterior, Ghebreyesus dijo lo siguiente al comienza de la asamblea anual de la organización:

"Muchos se han contagiado ellos mismos y, aunque los informes son escasos, calculamos que al menos 115 mil trabajadores sanitarios y de cuidados han pagado el precio último al servicio de otros".





Finalmente, el directos de la OMS hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que invierta la tendencia:

"Hoy pido a los Estados miembros un masivo impulso para vacunar al menos al 10% de la población de cada país de aquí a septiembre, y una campaña hasta diciembre para alcanzar nuestro objetivo de inmunización de al menos el 30% para finales de año".

