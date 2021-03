Covid-19: hongo común surge como amenaza para pacientes hospitalizados

Las infecciones por coronavirus no siempre son las razones por las que las personas pierden la vida. Un grupo de especialistas encontró que las infecciones secundarias por patógenos son frecuentes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y que ahora existe otra amenaza para los pacientes con coronavirus: un hongo llamado Aspergillus. ¿Por qué se considera a este hongo como uno de los peligros para personas infectadas por covid?

Este hongo parece aparecer cuando se dan emergencias sanitarias de infecciones respiratorias, pues también se le pudo ver durante la pandemia de gripe del 2009 y aquí te contamos más de él.

Hongo Aspergillus, uno de los peligros para personas infectadas por covid

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mencionan que el hongo Aspergillus vive en exteriores y en interiores y ocasiona una infección llamada aspergilosis. Seguramente has inhalado esporas de este hongo y no te has enfermado, ya que los CDC apuntan que muchas personas lo respiran todos los días sin ver perjudicada su salud, pero que existe gente que sí puede verse afectada.

"Los individuos con sistemas inmunitarios debilitados o enfermedades pulmonares presentan un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud debido al Aspergillus. Los tipos de problemas de salud ocasionados por este hongo incluyen las reacciones alérgicas, las infecciones pulmonares y las infecciones en otros órganos", advierten los CDC.

¿Cuáles son los síntomas de la aspergilosis?

Los CDC informan que hay varios tipos de aspergilosis y que cada uno puede causar distintos síntomas, entre los que se encuentran los siguientes:

+ fiebre (en casos raros)

+ tos

+ dificultad para respirar

+ dolor de cabeza

+ nariz que moquea

+ capacidad reducida para oler

Estos centros añaden que cuando una persona ya tiene una infección previa y se infectan con este hongo, ocurre algo llamado aspergilosis invasiva, que puede considerarse como uno de los peligros para personas infectadas por covid, ya que puede llegar a ser difícil saber qué síntomas están relacionados con este hongo.

"Los signos de la aspergilosis invasiva en los pulmones incluyen: tos, dolor de pecho, fiebre, tos con sangre, dificultad para respirar y pueden aparecer otros síntomas en caso de que la infección por este hongo se propague desde los pulmones a otras zonas del cuerpo", indican los CDC.

"Es omnipresente y no se puede evitar"

Una de las razones por las que este hongo es considerado como uno de los peligros para personas infectadas por covid, explica el médico de enfermedades infecciosas de la Universidad de California, Davis, George Thompson, es que inhalamos cientos o miles de esporas todos los días.

"El Aspergillus es omnipresente y no se puede evitar", lamentó Thompson el pasado 22 de marzo en el journal Science.

Tan grave es la situación, que en dicha revista científica se puede leer el escenario de 57 casos de infecciones por este hongo en pacientes con influenza que se notificaron desde 1963. La investigación se realizó en 2016 y en esa ocasión, la especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Scripps Mercy, Nancy Crum-Cianflone, descubrió que aproximadamente la mitad de las personas coinfectadas perdieron la vida.

Actualmente, teniendo presente una emergencia sanitaria como la covid-19, los especialistas ya se empezaron a preocupar, pues todavía no se conocen tantos datos sobre las infecciones por este hongo en individuos infectados por coronavirus y no es raro que estas personas se infecten con otros microbios.

"El Aspergillus puede ser la amenaza más mortal entre ellos. Un estudio reciente de 186 pacientes con el coronavirus de todo el planeta que también presentaban Aspergillus descubrió que un poco más del 50% de ellos perdieron la vida. Es preocupante porque aproximadamente un tercio de esos decesos se encontraban relacionados con infecciones por este hongo", menciona la micóloga médica de la Universidad de Exeter, Adilia Warris, para el journal Science.

Otro de los problemas radica en que como los síntomas por la infección por Aspergillus se parecen a los que se pueden ver en la enfermedad por covid-19, muchos doctores se fijan nada más en el coronavirus y no siempre buscan si hay alguna otra infección además de la causada por el SARS-CoV-2. Esto hace que dicho hongo sea considerado como uno de los peligros para personas infectadas por covid.

(Con información de Science)