Covid-19: Gobierno suspende actividades; hay 475 casos y 6 muertes

"La jornada nacional de sana distancia es para quedarnos en casa. No son vacaciones", enfatizó López-Gatell

ADRIÁN AGUIRRE 25/03/2020

25/03/2020 19:44 hrs.

A partir de mañana, 26 de marzo de 2020, todo el gobierno federal suspenderá sus actividades, salvo las que sean esenciales como seguridad pública, agua, hospitales o luz, señaló el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, durante el informe diario sobre coronavirus covid-19 en México, correspondiente al 25 de marzo de 2020, llevado a cabo en el Palacio Nacional.

"No hay manera de detener la pandemia. Lo que sí es que podemos mitigarla, hacer que vaya más lenta", explicó Gatell, quien detalló que "la medida más intensa es aquella de que se pospongan las actividades que impliquen un contacto unos con otros. Esto con la finalidad de disminuir drásticamente la propagación de esta enfermedad. La enorme mayoría de las personas deben quedarse en casa. Entre más personas se salgan de la circulación, se logrará disminuir la velocidad del covid-19".

"Ya no es posible saber quién contagió a quién", continuó López-Gatell.

Actualmente hay 475 casos confirmados de covid-19 en México, 1656 casos sospechosos, 2445 personas negativas y seis defunciones: Ciudad de México (3), Durango (1), Jalisco (1) y San Luis Potosí (1).

"Lamentablemente se suma una nueva defunción. Se trataba de un hombre de 70 años que padecía hipertensión y obesidad", puntualizó Gatell, quien mencionó que el porcentaje de defunciones presentado en el panorama nacional indica que 5 de los 6 fallecidos fueron hombres (83%).

Estado de México (1), Puebla (1) y Jalisco (4) tuvieron como hallazgo resultado POSITIVO a SARS-CoV-2, por lo que se consideran PORTADORES al continuar sin desarrollar signos y síntomas de la enfermedad.





Foto: Secretaría de Salud





"Para la persona individual, la sana distancia significa mantener una separación de metro y medio, dos metros. Esta medida debe ejercerse por todos y todas. Pero hay que evitar la concentración de los individuos. Quédense en casa. Ese es el mensaje", imploró Gatell.

Haciendo énfasis en la jornada de sana distancia, el especialista mandó un mensaje a la población:

"Dos avisos: la jornada nacional de sana distancia es para quedarnos en casa. No son vacaciones. En Italia hubo una gran circulación de personas precisamente por "vacación". Si la gente toma vacaciones va a esparcir el virus. Nos vamos a dañar todos. Quédense en casa. Lo segundo es un mensaje para los mexicanos que viven en Estados Unidos. EUA tiene un nivel de transmisión mayor al de México. Quédense en casa donde estén residiendo. A menos de que sea indispensable, quédense en casa en Estados Unidos. No es necesario que en este momento vengan. En caso de que necesiten viajar para acá y lo hagan vía terrestre o aérea vamos a disponer de controles que no impliquen cerrar aeropuertos o cancelar vuelos, pero sí que tengan filtros", concluyó el subsecretario.





Foto: Secretaría de Salud





Además de las medidas de higiene básica, del 23 de marzo al 19 de abril, se deberán realizar las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia:

+ Las personas que padezcan enfermedades como: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas y las que estén a cargo del cuidado de sus hijas e hijos menores de 12 años; deben hacer resguardo familiar en casa.

+ Conservar una sana distancia, en caso de tener contacto con personas fuera de la familia nuclear, estar cuando menos a 1.5 metros de distancia (de dos a tres veces) el uno del otro

+ Protección y cuidado de las personas adultas mayores, la medida más importante es el aislamiento social voluntario de las personas adultas mayores y seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de prevención si se visita a personas adultas mayores

+ Saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o abrazo.