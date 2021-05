Covid-19 aumentaría el riesgo de otras enfermedades

Pensamos que lo habíamos visto todo sobre las consecuencias del coronavirus y estábamos equivocados. Un nuevo estudio, publicado el 19 de mayo de 2021 en The BMJ , indica que haber tenido covid -19 aumentaría el riesgo de enfermedades .

No fue algo exclusivo de las personas de mayor edad que tenían condiciones preexistentes, sino que también se pudo ver en menores de 50 años.

Para llegar a esta conclusión, los autores hicieron un estudio retrospectivo en el que participaron individuos de 18 a 65 años que dieron positivo al SARS-CoV2 entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2020. ¿En qué consiste este tipo de investigación? ¿Qué fue lo que encontraron?

Lo que nos faltaba: el coronavirus incrementaría el riesgo de enfermedades

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informa que un estudio retrospectivo es aquel en el que los datos son recogidos de entrevistas o archivos sobre hechos que ya pasaron y que el inicio de la investigación es posterior a los hechos que se están investigando. Se trata de un estudio analítico-observacional en el que se ve la causa-efecto, apunta esta facultad.

The BMJ señala que todos los participantes tenían una inscripción continua en el plan de salud desde enero de 2019 hasta que se les diagnosticó la infección por el SARS-CoV-2. Para su estudio, los autores separaron a las personas en tres grupos:

+ grupo de comparación de 2020

+ grupo de comparación histórico de 2019

+ grupo de comparación histórico con enfermedad viral del tracto respiratorio inferior

Al analizar a estos tres grupos, los investigadores pudieron identificar más de 50 secuelas clínicas post fase aguda de la infección por el virus causante de la covid-19, la cual fue definida como la fecha en la que se les diagnosticó el coronavirus por primera vez más 21 días. Se usaron los códigos de la CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades.

"Nuestros resultados indican el riesgo excesivo de desarrollar nuevas secuelas clínicas después de la fase aguda de la infección por el virus, incluyendo tipos específicos de secuelas que se observan con menos frecuencia en otras enfermedades virales", se puede leer en el estudio original.

Esto, según los especialistas, no fue exclusivo de las personas de mayor edad que tenían condiciones antes de haberse infectado y que tuvieron que ser ingresadas al hospital debido al coronavirus, sino que los menores de 50 años, los que no tenían condiciones preexistentes o aquellos que no requirieron hospitalización también tuvieron un mayor riesgo de enfermedades.

"El mayor riesgo de secuelas incidentes tras la fase aguda de la infección por el virus causante de la covid-19 es importante para planificar la atención médica", concluyeron los expertos.

Si bien no se especifica cuáles son las enfermedades que incrementan su posibilidad de aparición después de la infección por covid-19, las investigaciones continúan.