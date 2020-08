Coronavirus y Peste negra: ¿Tienen algo en común estas enfermedades?

Los casos recientes en Mongolia hicieron que la gente se preguntara si existe alguna relación entre estos dos padecimientos

ADRIÁN AGUIRRE 21/08/2020

21/08/2020 19:24 hrs.

El nuevo coronavirus covid-19 es la infección del momento, pero el hecho de que hace unos meses se hayan presentado casos recientes de peste negra en Mongolia y China ha hecho que la gente se pregunte si la pandemia actual y una infección que cobró muchas vidas en el pasado pueden estar relacionadas.

Nosotros también teníamos esa duda y nos pusimos a investigar. Esto es lo que dicen los expertos al respecto.

Peste negra y covid: ¿Tienen algo en común?

Un punto que probablemente podría intrigar a las personas es el de los síntomas, por lo que es importante, desde un principio, explicarlos.

¿Cuáles son los síntomas de la peste negra?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informan que los síntomas de la peste negra son los siguientes:

+ fiebre repentina

+ uno o más ganglios linfáticos inflamados, sensibles y dolorosos (bubones)

+ dolor de cabeza

+ escalofríos

+ debilidad

Los CDC informan que la forma de contagio de la peste negra es por la picadura de una pulga infectada.

"Las bacterias se multiplican en el ganglio linfático que se encuentra más cerca del lugar donde las bacterias ingresaron al cuerpo humano y si el paciente no es tratado con los antibióticos apropiados, la bacteria puede propagarse a otras partes del cuerpo", explican los CDC

¿Cuáles son los síntomas del covid-19?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mencionan que si bien las personas pueden desarrollar una gran variedad de síntomas de covid, deben estar atentos a los siguientes, pues podrían indicar que padecen el nuevo coronavirus covid-19:

+ Fiebre

+ Tos

+ Escalofrios

+ Dolores musculares o corporales

+ Dolor de cabeza

+ Diarrea

+ Náuseas o vómitos

+ Congestión nasal

Se sabe que el nuevo coronavirus covid se transmite de persona a persona mediante gotitas que emitimos al exhalar, hablar, estornudar y toser, por lo que las medidas de contagio de ambos son diferentes.

¿Tienen algo en común la peste negra y el covid?

Salvo el dolor de cabeza, los escalofríos y la fiebre, que son síntomas que se presentan en ambas, lo demás es distinto, por lo que se trata de dos padecimientos que no están relacionados, que no se contraen de la misma manera y que es difícil que uno pueda ser causado por el otro, por lo que no hay razón para preocuparse.

Al ser el resultado de una picadura, la peste negra podría ser más parecida al dengue en cuanto a su forma de contagio, pues a diferencia de lo anterior, el nuevo coronavirus se transmite de humano a humano y no mediante el piquete de un bicho.

Recuerda que si presentas cualquier síntoma o molestia inusual, deberás consultar con tu médico de confianza.