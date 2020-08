Coronavirus en comida y aire: inquietantes hallazgos, ¿descartados?

El hallazgo del virus en el aire a solamente algunos metros de un enfermo sugiere que la transmisión aérea es algo que considerar...

INGRID SILVA 13/08/2020

13/08/2020 16:19 hrs.

Coronavirus en comida y coronavirus en aire enciende las alertas de investigadores pues según un estudio publicado en medRxiv, repositorio de artículos de ciencia y salud, científicos de la Universidad de Florida en Estados Unidos han detectado virus "viable" en el aire de la habitación de un hospital, a casi 5 metros de un paciente con covid-19, mientras que, recientemente se han descubierto rastros del nuevo coronavirus en comida, particularmente, carne congelada en Nueva Zelanda y alitas de pollo en China.

El hallazgo del virus en el aire a solamente algunos metros de un enfermo sugiere que la transmisión aérea es algo a considerar durante la pandemia.

Coronavirus en comida y coronavirus en aire: los nuevos hallazgos

El enfermo sintomático se encontraba en la habitación de un hospital de la Universidad de Florida en Gainesville, Estados Unidos, según un estudio preliminar publicado el día 4 de agosto, sin embargo, este trabajo, a comparación de trabajos previos al respecto ha demostrado que el coronavirus sigue "viable" flotando a una distancia no muy lejana y que al ser captado y llevado a laboratorio mostró seguir infectado células y multiplicándose en ellas.

Al respecto, José Luis Jiménez, experto en aerosoles de la Universidad de Colorado, explica que esta sería la prueba de que la transmisión aérea del coronavirus puede existir en espacios cerrados.

Lo anterior significaría que las medidas para evitar la transmisión en aerosoles como la distancia física de 1.8 metros no resultaría útil en un espacio interior y como se ha advertido anteriormente, brindaría una falsa seguridad pues la exposición al virus y brotes estaría presente.

Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no reconoce la transmisión aérea del coronavirus, aunque no la descarta en espacios abarrotados, cerrados y mal ventilados, sin embargo, hay que considerar que aún no se sabe "todo" del nuevo coronavirus y que las investigaciones en curso continúan revelando evidencia inquietante que podría dar un giro a la información que hasta ahora conocemos.

El coronavirus en comida. Esto es lo que sabemos

El diario Global Times informó que el Centro Local para la Prevención y Control de Enfermedades ha asegurado que encontró restos del nuevo coronavirus en la superficie de una muestra de un lote de alitas de pollo congeladas importadas de Brasil. Las pruebas de ácido nucleico realizadas dieron resultado positivo.

En consecuencia, todo el personal que haya tocado el producto en cuestión o relacionado con dicho producto ha tenido que hacerse también pruebas, aunque hasta el momento, según la información, han resultado negativas.

Todos los lotes del producto contaminado que ya habían sido vendidos han sido rastrados y confiscados por las autoridades.

Al respecto, este día 13 de agosto de 2020, Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias de la OMS, dijo durante la conferencia de prensa en Ginebra, Suiza que quedaba descartado que el coronavirus se transmita por medio de los alimentos:

"No hay evidencia de que los alimentos o la cadena alimentaria estén participando en la transmisión de este virus".

Desarrollan detector rápido de coronavirus para superficies de procesado de alimentos

En ese sentido, un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas participa en un proyecto europeo que desarrolla un detector rápido de coronavirus para superficies de procesado de alimentos.

Dicho dispositivo de análisis molecular para la detección rápida de SARS-CoV-2 daría resultados en una hora y se podría colocar en las instalaciones de tratamiento de la industria alimentaria:

"En la iniciativa se identificarán modelos para SARS-CoV-2 con el fin de validar los procedimientos de limpieza en la industria alimentaria y se implementará un sistema de diagnóstico rápido para la detección de SARS-CoV-2 y otros virus en superficies de contacto alimentario".

Se trata de una alternativa sin necesidad de instrumentación compleja o personal especializado que también serviría para la detección de otros virus emergentes:

"El dispositivo, BEAMitup, diseñado por la empresa SwissdeCode, consiste en un sistema rápido de detección molecular".

Gloria Sánchez, del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), que lidera la participación española en el proyecto resalta las ventajas de dicho proyecto:

"Este sistema ofrece la ventaja de que puede utilizarse in situ y que los resultados se obtienen de manera muy rápida".

Finalmente, el desarrollo y la validación del dispositivo estarán en curso durante los próximos meses y los socios esperan que esté listo para el mercado a finales de año.

Con información de: EL PAÍS, UNAM y La Silla Rota