Conoce al hombre que presume ser inmune a todas las cepas del covid-19

¿Es posible desarrollar superanticuerpos que permitan una inmunidad a la covid? John Hollis regresó de unas vacaciones con su hijo y sintió una congestión, pero no le dio tanta importancia pues pensó que se trataba de un problema nasal normal. Sin embargo, se espantó cuando su compañero de cuarto se enfermó de covid al mes siguiente.

Hollis tenía miedo de contraer la infección por coronavirus, pero no sabía que ya era inmune, pues había desarrollado superanticuerpos después del malestar que había llegado a sentir.

Asustado y sin saber su situación de inmunidad a la covid, John empezó a escribirle una carta a su hijo en caso de que él falleciera y no pudiera verlo crecer. Sin embargo, no la necesitó, pues ahora resiste hasta las nuevas cepas de covid.

Inmunidad a la covid y un caso raro de superanticuerpos

Los National Institutes of Health apuntan que aunque la mayoría de las personas que se recuperaron del coronavirus tienen niveles bajos de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la sangre, solo el 1% tenían niveles altos de anticuerpos que podían neutralizar el virus.

Hollis decidió ofrecerse como voluntario para un estudio de covid-19 en la Universidad de George Mason y de acuerdo con la Universidad de Virginia, ahí fue cuando se enteró de su inmunidad a la covid porque tenía superanticuerpos.

La noticia se la dio el patólogo y bioingeniero de la Universidad George Mason, Lance Liotta, quien le informó que "su sangre era tan poderosa que incluso si se diluyera 10 mil veces, aún eliminaría el 90% del virus".

"Me dijeron que menos del 5% de los pacientes con coronavirus que se encuentran en recuperación en todo el planeta tienen superanticuerpos, y de estos, solo alrededor del 1% tienen el tipo neutralizante que yo tengo, los que matan todo. Tuve que hacer que el doctor Liotta me repitiera lo que me dijo al menos unas cinco veces", comenta Hollis para la Universidad de Virginia.

Existen diferentes tipos de inmunidad:

El National Cancer Institute señala que hay tres tipos de inmunidad:

+ adaptativa: que es la que se da como respuesta del cuerpo a una infección o a una vacuna, por lo que se previenen infecciones por ese virus más adelante en la vida

+ pasiva: es la que ocurre cuando una persona recibe anticuerpos en lugar de generarlos en su sistema inmune

+ innata: Incluye barreras como las membranas mucosas y la piel que evitan que las sustancias "dañinas" entren a nuestro organismo. Es la primera respuesta del sistema inmune de nuestro cuerpo

NBC News reporta que desde agosto, Hollis ha dado muestras de saliva y sangre aproximadamente cada dos semanas para pruebas y experimentos de laboratorio y de acuerdo con este medio, el doctor Liotta mencionó que los anticuerpos de John no solo han demostrado ser efectivos contra las seis cepas diferentes de la covid-19, sino que se han mantenido.

"Existen distintos niveles de superanticuerpos con diferentes niveles de protección, pero el mío básicamente es la veta madre. Soy inmune a todas las cepas del virus en este momento", presumió Hollis a la Universidad de Virginia.

(Con información de Universidad de Virginia, NBC News)