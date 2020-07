Con 7 mil 280 contagios, México rompe récord por segundo día

Al nuevo récord de casos de covid-19 en México se suma el aumento de contagios en uno de los grupos más vulnerables: los adultos mayores

SUSANA CARRASCO 09/07/2020

09/07/2020 20:24 hrs.

En el reporte técnico diario correspondiente al 9 de julio, autoridades de salud en México informaron que se tienen registrados 282, 283 casos confirmados de covid-19, que representa más de 7 mil contagios adicionales en comparación con la cifra de las últimas 24 horas, lo que indica un récord de nuevos casos en el país por segundo día consecutivo. En cuanto a las defunciones hubo un incremento a 33, 526 y se destacó que los casos de coronavirus en adultos mayores, uno de los grupos más vulnerables, también han ido en aumento en las últimas semanas.

En conferencia de prensa, el Dr. José Luis Alomía Zegarra, Director General de Epidemiología, recordó las medidas de prevención durante esta pandemia, como quedarse en casa tanto como sea posible, lavarse las manos, usar cubrebocas y estar al pendiente de las posibles señales de covid-19 como tos seca, fiebre, malestar general y dolor de cabeza.

De igual forma, hizo hincapié en el aumento de los casos de covid-19 en adultos mayores (de más de 60 años de edad), donde resaltan que hay un estimado de 5,149 casos activos a nivel nacional, así como un aumento del 12% en los nuevos contagios en este grupo durante las últimas semanas.

Aumento de casos de covid-19 en adultos mayores

En ese contexto, la Dra. Evalinda Barrón Velázquez, directora de Vinculación de la Comisión Nacional contra las Adicciones y especialista en psicogeriatría resaltó que tanto adultos mayores como sus cuidadores y familiares deben extremar las precauciones y estar al pendiente de cualquier síntoma que alerte la enfermedad.

Se dio a conocer el caso de la señora Dolores Ortega de 93 años de edad, quien se contagió de covid-19 a pesar de que no salía de su casa en Hermosillo, Sonora, uno de los estados con mayores niveles de contagio de la enfermedad en el país. Esta mujer del grupo vulnerable de los adultos mayores afirmó que no recibió ninguna visita desde que inicio la pandemia ni tampoco salía, pero dos de sus familiares si salían a trabajar, lo que pudo favorecer el contagio del virus SARS-CoV-2. Adicionalmente, señaló que tuvo una operación a corazón abierto y tiene un marcapasos.

La Sra. Ortega explicó que se empezó a sentir mal a partir del 29 de junio, con síntomas como tos seca, malestar general, diarrea y dolor de cabeza, aunque subraya que no fue muy fuerte pero que sí tuvo todos los síntomas.

“Vino la gente de la Secretaría de Salud a hacerme la prueba de covid-19 y salió positivo, me tomaron muestras de la garganta”, relata.

Afortunadamente, la Sra. Ortega pudo recuperarse de la enfermedad debido a que recibió todos los cuidados por parte de sus hijas y siguió todas las recomendaciones y el tratamiento médico, pero aprovechó la oportunidad para recordarle a todas las personas mayores que no deben bajar la guardia y deben estar muy al pendiente de cumplir con todas las medidas de prevención.

“Yo les recomiendo a las personas mayores que tengan las precauciones que nos ha enseñado la Secretaria de Salud, como lavarse las manos, usar el cubrebocas y no andar en la calle, sino quedarse en casa para disminuir el contagio”, dijo.

Además de recordar que los adultos mayores son uno de los grupos que tienen más riesgo de contagio, la Dra. Barrón destacó el impacto psicosocial del covid-19 en adultos mayores, especialmente por el confinamiento.

Señaló que diversos factores presentes durante el confinamiento de las personas mayores, como las medidas de distanciamiento, los nuevos grados de aislamiento, las condiciones de salud crónicas y el difícil acceso a la atención médica ponen en riesgo su salud mental. Además, el estrés financiero y las preocupaciones sobre la salud empeoran el panorama, así como las cancelaciones de las visitas de los familiares y la brecha tecnológica.

¿Cómo proteger a los adultos mayores?

La experta señaló que se deben reforzar las medidas de autocuidado, siguiendo todas las recomendaciones que se piden a la población en general, pero agregando algunas como establecer rutinas, dormirse y levantarse a la misma hora, no tomar siestas mayores de 20 minutos, mantener una alimentación adecuada y hacer ejercicio de acuerdo a sus capacidades.

A los cuidadores de los adultos mayores les pidió no infantilizarlos y permitirles colaborar dentro de la casa para que se sientan útiles.

También deben estar al pendiente de algún cambio de comportamiento y de rutina en los ancianos y llamar al medico de inmediato. No se deben automedicar ni dejarlos tomar bebidas alcohólicas, ni otras sustancias ilícitas. Si notamos un aumento repentino en el consumo, puede ser causado por un problema no diagnosticado como dolor crónico, angustia, depresión, ansiedad, un duelo, etc.

Los cuidadores de adultos mayores también deben seguir medidas de autocuidado, repartiendo la responsabilidad con varios miembros de la familia, hablando sobre las emociones que se están experimentando y cuidando de la propia salud siguiendo todas las recomendaciones ante el covid-19.

Finalmente, la Dra. Barrón pidió prestar atención a los problemas de la memoria en adultos mayores, así como las alteraciones cognitivas y a no minimizar cualquier síntoma de coronavirus, pues en algunos casos no se presentan todos.

