Expertos dicen que es posible usar maquillaje y cubrebocas, pero se deben respetar algunas reglas para no dañar la efectividad de la también llamada mascarilla

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 26/06/2020

26/06/2020 18:17 hrs.

El coronavirus (covid-19) ha cambiado muchos aspectos de nuestra vida, incluso nuestra rutina de arreglo personal, pues muchas mujeres se preguntan cómo usar maquillaje y cubrebocas sin ningún riesgo para la salud.

Esto surge luego de que algunos rumores señalaran a las cremas y al maquillaje facial como potenciales fuentes de contagio. Nada de eso es verdad, pero sí es necesario seguir algunas recomendaciones para mantener la rutina de belleza de forma segura.

Especialistas señalan que ahora más que nunca es indispensable la hidratación corporal y facial, pues hasta que no haya una vacuna para el coronavirus, tendremos que usar cubrebocas prácticamente todo el día en la llamada nueva normalidad. No se prohíbe el uso de maquillaje, pero los productos que usemos deben cumplir con algunos requisitos para no estropear la efectividad del cubrebocas o mascarilla.

¿Cómo usar maquillaje y cubrebocas?

La dermatóloga Paloma Borregón, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), señala en un artículo en El Español que, al usar cubrebocas, ya sea casero, quirúrgico o de cualquier tipo, se produce más humedad en la piel del rostro, incluso hay sudoración, lo que con el paso de los días causa irritaciones en la piel y lo peor, moja la tela y aumenta el riesgo de contagios.

Si usamos maquillaje, esto puede empeorar y, de hecho, uno de los principales problemas de muchas mujeres es que el cubrebocas termina manchado de sus productos de belleza en la parte interna. ¿Cómo evitarlo? La especialista señala que es fundamental usar una base de maquillaje libre de aceites o no comedogénicas, pues de esta forma no se obstruye el folículo.

Con estos productos evitas imperfecciones y no hay ningún problema con la mascarilla, porque no hay riesgo de que se humedezca ni que se manche. En cuanto al tipo de producto, la Dra. Borregon subraya que puede ser una base de maquillaje o una BB Cream, dependiendo de los gustos, pero siempre deben ser sin aceites.

No retoques tu maquillaje

Se puede usar maquillaje y cubrebocas pero hay algunas reglas que debes respetar. Lo más importante en estos momentos es que uses el cubrebocas de la forma correcta, cubriendo completamente nariz y boca y que no la retires mientras estés en la calle, mucho menos si es para retocarte el maquillaje.

“En ese quita y pon es cuando normalmente te llevas los virus a la boca”, advierte la dermatóloga.

Así que puedes maquillarte con productos libres de aceite o solo aplicar una crema hidratante, como te sientas más cómoda, pero una vez que lo hagas antes de salir de casa, no te debes quitar el cubrebocas para retocar a lo largo del día, aunque sea una costumbre de antes de la pandemia. Tampoco está permitido poner el maquillaje sobre la mascarilla, porque eso vuelve inútil su uso y no hay ninguna protección.



Si no te sientes muy cómoda con el maquillaje, otra opción que comparte la especialista es el uso de protector solar con color, incluso un hidratante con color, ya que te protegen de los daños causados por los rayos solares y al mismo tiempo hacen lucir a tu piel muy hermosa. Aunque no estés en el sol, el bloqueador es importante, sobre todo para evitar las manchas causadas por el cubrebocas.

¿Me puedo pintar los ojos y los labios?

Respecto al maquillaje en los ojos, no hay ningún problema, puedes seguir aplicando colores y delineados de la misma manera que lo haces siempre, incluso puedes sacarle provecho a la situación y atreverte con un estilo que resalte más tu mirada.

En el caso de los labios, que estarán cubiertos totalmente por el cubrebocas, no es recomendable usar gloss o brillos, porque favorecen que la tela se humedezca y disminuya la protección. Basta con poner vaselina u otros productos solo para hidratar y evitar labios partidos.

Independientemente de si vas a usar cubrebocas y maquillaje o no, es importante que no descuides la higiene de tu rostro, así que lava dos veces al día tu cara con un jabón neutro y agua tibia. Luego aplica crema hidratante o aplícate una mascarilla reparadora de vez en cuando. Desmaquíllate por completo antes de dormir y toma mucha agua para una piel limpia y saludable.

