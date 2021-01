Los casos por covid-19 en México han aumentado en los últimos días

FERNANDO GUEVARA 10/01/2021

10/01/2021 14:10 hrs.

México acumula un millón 524 mil 036 casos confirmados de covid-19 desde que inició la pandemia, en los últimos días los contagios se han acelerado, por eso te mostramos cómo se debe aislar a una persona contagia de covid-19.

El Hospital Ángeles muestra una guía para aislar dentro de la casa de forma correcta a una persona infectada de covid-19.

¿Cómo se debe aislar a una persona contagiada de covid-19?

Cuando se sabe que una persona se ha contagiado de coronavirus o que puede estarlo, se debe aislar al paciente y extremar precauciones higiénicas. Es conveniente disponer de una habitación de uso exclusivo para el paciente. También se recomienda no compartir el baño y evitar coincidir en otras habitaciones de la vivienda para cumplir con el protocolo de mantener al menos un metro de distancia con cualquier caso positivo. En caso de no tener un sanitario exclusivo para el paciente se deberá realizar desinfección con solución clorada, después de que el paciente lo use.

(Foto: El Confidencial)

Recomendaciones

-Buena ventilación: Mantener una buena ventilación de la habitación en la que está el paciente.

-Seguimiento médico: mantenerse comunicado con el personal médico deslingado para el seguimiento de la evolución del paciente.

-Lavado de manos: antes y después de cada contacto con el paciente, cuando salga de su habitación, después de toser o estornudar, después de manipular pañuelos antes de comer, después de realizar la limpieza de cualquier superficie.

-Limpieza de superficies: limpie diariamente todas las superficies de contacto frecuente: picaportes, mesas, interruptores, grifos, inodoro, teléfonos y teclados.

-Usar cubrebocas: en caso de que sea necesario que el paciente salga de la habitación, que utilice mascarilla y que se lave las manos. Limpiar cualquier superficie que haya tocado.

¿Cómo limpiar la casa?

Cuando se convive con un paciente de coronavirus es imprescindible una limpieza exhaustiva diaria para evitar nuevos casos. Se debe prestar especial atención a las superficies que haya tocado el infectado. Estos son algunos consejos para limpiar la casa:

1. Usar mascarillas y guantes: la persona encargada de la limpieza deberá usar mascarilla y guantes.

2. Se debe limpiar con agua y cloro: para la limpieza debe usarse una solución de agua con cloro. Hacer la dilución de acuerdo a lo que dice el envase.

3. Limpieza de platos: asignar utensilios de uso exclusivo los cuales deben lavarse con agua caliente y jabón, preferentemente en lavaplatos para alcanzar los 60ºC.

4. Limpieza en superficies: limpie diariamente todas las superficies de contacto frecuentemente: picaporte, mesas, interruptores, grifos, inodoro, teléfonos y teclados.

5. Lavado de ropa: trasladar la ropa del paciente en una bolsa hermética y lavarla por separado con detergente habitual a una temperatura mayor a los 60ºC. Dejar que la ropa se seque completamente.

(Foto: El Mundo)

¿Qué hacer con los residuos?

Los residuos contaminados de un paciente con covid-19 pueden ser vehículo de contagio para el resto de las personas con las que convive. Por ello, un tratamiento correcto de estos residuos pueden evitar posibles contagios.

Es imprescindible el uso de elementos de limpieza desechables, aislar correctamente y en la bolsa de plástico la basura, y la persona que los recoge debe tener una higiene personal exhaustiva tras el tratamiento de estos residuos.

Para leer estos y más consejos te dejamos el manual completo de cómo se debe aislar a una persona contagiada de covid-19 a continuación.

