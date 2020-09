¿Cómo se conservarían las vacunas para covid de un continente a otro?

Pensar en una vacuna contra covid no es lo único: ¿y la conservación? Se sabe es que la vacuna está destinada a cruzar fronteras y romper barreras de distancia.

INGRID SILVA 21/09/2020

21/09/2020 10:50 hrs.

Uno de los temas centrales durante la pandemia de coronavirus es el de desarrollar una vacuna contra la covid-19 que sea eficaz y segura, sin embargo, no es un proceso fácil, incluso si ya se cuenta con una fórmula específica, existe otro reto que no se ha considerado: la conservación para mantenerla viable.

En ese sentido, aunque la vacuna para covid aún no esté lista, algo que bien se sabe es que está destinada a cruzar fronteras y romper barreras de distancia pues se transportarían de un continente a otro como indica información publicada en The New York Times:

"Las vacunas tendrán que pasar de un centro de distribución a otro antes de llegar a los hospitales y a otros lugares donde las apliquen".

Conservar la vacuna contra covid durante su transporte, ¿un tema olvidado?

Al respecto, J. Stephen Morrison, vicepresidente senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ha hablado acerca de las complicaciones para la entrega de una vacuna pues tanto avión, camiones de carga y almacenes tendrán que estar equipados con sistemas de congelación especiales.

Las ampolletas de vidrio que contienen la vacuna contra covid pueden resistir temperaturas heladas y Morrison explica que existirá la necesidad de fabricar mucho más hielo seco:

"Apenas estamos comenzando a entender las complicaciones que conlleva la entrega. Y no hay vuelta de hoja. Las exigencias de temperatura son muy concretas y eso limitará el acceso y la entrega".

Al respecto, de las tres vacunas que ya cursan la fase tres, dos tienen que mantenerse en un estado de congelamiento extremo casi constante pues están elaboradas con materiales genéticos que se desintegran al descongelarse.

Otras vacunas candidatas no requieren congelación, pero sí de conservarse frías, por ejemplo, la desarrollada por AstraZeneca.

¿Cuál es la temperatura ideal para conservar la vacuna contra covid?

Las vacunas contra covid aún se encuentran en fase de pruebas, pero ya se ha determinado que algunas requieren congelación para ser transportadas; la vacuna debe estar a 80 grados Celsius bajo cero.

Respecto a lo anterior, una publicación de NYT refiere que las principales empresas de paquetería estadounidenses, como UPS y FedEx, ya cuentan con redes de congeladores que son utilizados para el envío de alimentos perecederos y suministros médicos pues ya han tenido la experiencia de enviar vacunas contra otras enfermedades, entre ellas, la influenza estacional:

"UPS informó que está construyendo una llamada granja de congeladores en Lousville, Kentucky, el centro de distribución más grande de esa empresa, donde puede almacenar millones de dosis a temperaturas bajo cero".

En el caso de FedEx, se están añadiendo congeladores con la capacidad de mantener temperaturas tan bajas como 80 grados Celsius bajo cero en lugares como París, Memphis e Indianápolis.

Respecto a los preparativos para el envío de las vacunas contra la covid, Richard W. Smith, de FedEx dijo:

"La demanda de esto es enorme. Sabemos que va a ser un mercado muy importante".

Además de lo anterior, se ha pedido considerar la escasez de hielo seco como uno de los efectos secundarios inesperados de la pandemia.

¿Cajas especiales para vacunas contra covid?

La compañía farmacéutica Pfizer ha diseñado una caja especial para el transporte de su vacuna para covid.

Se trata de cajas con un tamaño similar al de una hielera grande que pueden guardar aproximadamente 200 ampolletas de vidrio con diez a veinte dosis de la vacuna:

"Las cajas están equipadas con sensores de temperatura con GPS que le permitirán a Pfizer saber dónde se ubican las cajas y que tan frías están".

La tecnología utilizada en dichas cajas advertiría la necesidad de hielo seco que ha escaseado durante la pandemia.

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó en su boletín oficial de mayo del 2020 la necesidad de que las vacunas contra covid sean seguras y costoefectivas:

"Después de los necesarios ensayos en el ser humano, la esperanza es que quizás a lo largo de los doce próximos meses, una o más de estas vacunas candidatas demuestren ser seguras y costoefectivas para responder a la pandemia".

Con información de: The New York Times