¿Cómo recuperar el olfato después de covid? Conoce esta terapia

En algunos individuos la pérdida del olfato dura mucho tiempo, pero ahora un grupo de investigadores acaba de encontrar que dicho padecimiento no es para siempre e incluso, doctores especialistas en Rinología y Olfatología de la Universidad de Anglia del Este, Reino Unido, crearon un documento que ahora sirve de guía para el tratamiento de las alteraciones olfativas después de padecer covid-19. Te presentamos la terapia o entrenamiento para recuperar el olfato después de covid.

Esta es la terapia para recuperar el olfato después de covid

Al respecto, información publicada en Cigna define a la anosmia como la pérdida del sentido del olfato que puede ser un problema por sí solo o un síntoma de otro problema de salud, por ejemplo, la covid y resalta la importancia del sentido del olfato:

"El sentido del olfato está estrechamente ligado al sentido del gusto. Si no puede oler el aroma de los alimentos, es probable que tenga problemas para degustar la comida. Esto puede hacer que no coma lo suficiente y que pierda peso. También puede no obtener los nutrientes que necesita. La anosmia puede afectar su estado de ánimo. Puede hacerle sentir triste o deprimido, porque los aromas de la comida, las flores y otras cosas son parte del placer de la vida. La falta del sentido del olfato también puede ser peligroso. Por ejemplo, usted no sería capaz de oler una fuga de gas o el humo de un incendio".