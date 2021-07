¿Cómo puedes saber si desarrollaste diabetes luego de tener covid?

De acuerdo con la Ohio State University, la diabetes tipo 1 se puede diagnosticar con mayor frecuencia después de un padecimiento agudo, como influenza o una gastroenteritis viral y que si algo han aprendido los especialistas, es que este padecimiento previo hace que el sistema inmune del cuerpo incremente la producción de todos los anticuerpos, incluidos los que ya existen, como los dirigidos a las células de los islotes del páncreas que generan insulina. Por su parte, el director de los National Institutes of Health (NIH), el doctor Francis Collins, informó que hay dos estudios que sugieren que el coronavirus puede provocar diabetes.

¿Cuáles son los signos a los que tienes que estar atento?, ¿se puede dar también con la diabetes tipo 2? Aquí te lo decimos.

Diabetes como una de las consecuencias del coronavirus: 5 síntomas de que desarrollaste el primero luego de la infección

En palabras de esta universidad, existen tres escenarios por los que una persona puede ser diagnosticada con diabetes tipo 2 después de sobrevivir un ataque de coronavirus:

+ Tiene diabetes, pero aún no ha sido diagnosticada

+ Puede tener prediabetes y la inflamación aguda y / o el tratamiento con esteroides finalmente la llevaron a tener diabetes.

+ El individuo puede haber estado en riesgo genético con factores estresantes leves, como sedentarismo leve pero no completo y sobrepeso (no obesidad). Sin embargo, la combinación de la resistencia a la insulina de la infección aguda y los esteroides de dosis alta usadas para tratar el coronavirus fue tal que se necesitó un incremento importante en la producción de insulina para mantener la glucosa normal, y el páncreas simplemente no pudo aumentar su producción a dicho nivel.

Estas son 5 señales de alerta de que la persona puede haber desarrollado diabetes como una de las consecuencias del coronavirus, según la Ohio State University:

1) Incremento de la sed con visión borrosa

2) Micción frecuente que puede ser más ganas de orinar durante el día o despertarse en la noche para ir al sanitario

3) Fatiga, aunque esta es difícil porque la mayoría de las personas que se infectan presentan este signo

4) Que las heridas no cicatricen con la velocidad normal y el proceso sea lento

5) Incapacidad para recuperar el peso que se perdió estando enfermo de gravedad

Si bien estos síntomas pueden deberse a otras enfermedades, la Universidad Estatal de Ohio recomienda estar al pendiente de cualquiera de ellos y sugiere que se le pida al médico de confianza una prueba formal de diabetes en la primera visita posterior al alta médica, una seis meses después y posteriormente cada año.

(Con información de Ohio State University)