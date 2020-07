¿Cómo manejar la ira durante la pandemia de covid-19?

Decir lo que te molesta, establecer límites y señalar que por el momento te sientes más cómodo/a con reuniones virtuales, entre otras acciones, puede ayudar

ADRIÁN AGUIRRE 04/07/2020

04/07/2020 13:15 hrs.

El nuevo coronavirus covid-19 ha evolucionado a tal punto que podría afectarnos mentalmente. Un análisis publicado en The Lancet, que se encargó de revisar los efectos psicológicos de diferentes epidemias como el SARS, MERS, ébola y la influenza AH1N1, determinó que el sentimiento de pérdida provocado por la cuarentena puede afectar la salud mental y que los efectos psicológicos más comunes del confinamiento incluyen síntomas de confusión, estrés postraumático y enojo. ¿Cómo lidiar con la ira?, ¿Es posible hacerlo durante la pandemia? Sí, y una especialista dice la manera de conseguirlo.

El impacto de covid-19 en nuestras emociones: ¿Cómo lidiar con la ira?

Lo que vemos y escuchamos tiene mucho que ver en nuestro estado de ánimo.

De acuerdo con el doctor Graham C.L. Davey, quien realizó un estudio en 1997 para analizar los efectos psicológicos que tenían las personas al ver noticias negativas, todos aquellos que miraron el boletín de noticias negativas reportaron estar significativamente más ansiosos y tristes después de observarlo que las personas que vieron el boletín de noticias positivo o neutral.

"Lo que fue más interesante fue el efecto que tuvo ver las noticias negativas en las preocupaciones de la gente. Le pedimos a cada participante que nos dijera cuál era su principal preocupación en ese momento, y luego les pedimos que pensaran en esta preocupación durante una entrevista estructurada. Descubrimos que las personas que habían visto el boletín de noticias negativas pasaban más tiempo pensando y hablando sobre su preocupación y tenían más probabilidades de catastrofizarla que las personas de los otros dos grupos", explica Davey.

¿Cómo lidiar con la ira? En el caso de las situaciones que te generan molestia, la doctora en psicología Lynn Saladino menciona que lo recomendable para lidiar con la ira es ser específico en lo que te irrita y establecer límites para que no se toquen los temas que te molestan mientras te encuentras presente.

"Si las acciones de alguien te molestan o repercuten en tu salud, como el que se nieguen a distanciarse socialmente, posiblemente requieras límites más fuertes. Sugiero ponerlos en su lugar lo antes posible para limitar la frustración", recomienda la especialista

Otra recomendación de Saladino para lidiar con la ira es el hecho de establecer la expectativa de que por el momento te sientes más cómodo con las reuniones virtuales y planear eventos como una llamada de chequeo semanal.

"Tomarte un tiempo separado minimizará la ansiedad que sientes hasta que las cosas se calmen. Cuando les muestras que eres respetuoso pero te mantienes firme con tu decisión, les indicas que esperas preservar ese sistema de soporte pero no deseas crear una división", detalla la psicóloga

El recordar momentos de felicidad también puede ayudar a lidiar con la ira. Saladino menciona que una buena idea es tomar una pluma o un lápiz y escribir las actividades que has disfrutado durante la cuarentena, desde ver esa película que en otra circunstancia no hubieras podido ver debido a las responsabilidades hasta probar nuevas comidas y los tengas a la mano para que no se olviden.

¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental durante la cuarentena?

El doctor y director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus, da las siguientes indicaciones:

1) limitar el consumo de alcohol y evitar las bebidas azucaradas

2) Establecer una dieta saludable y nutritiva, que ayude a su sistema inmunológico a funcionar correctamente

3) Hacer ejercicio (entre 30 y 150 minutos de actividad física para adultos y una hora al día para niños)

4) No fumar. El uso del cigarro puede aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad grave si se contrae el covid-19

5) Si las medidas locales o nacionales lo permiten, salir a correr o a caminar y mantenerse a una distancia segura de los demás. En caso de no poder hacerlo, buscar videos de ejercicios en línea para bailar, practicar yoga o subir y bajar las escaleras