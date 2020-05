¿Cómo guardar el cubrebocas si necesito quitármelo en la calle?

Lo ideal es no quitarlo si estamos en la calle, pero en caso de ser necesario, debemos saber cómo guardar el cubrebocas

SUSANA CARRASCO 15/05/2020

15/05/2020 15:53 hrs.

El uso de cubrebocas o mascarilla es necesario si se tienen síntomas de covid-19 pero también si debemos estar en espacios con mucha gente, como el supermercado o el transporte público. Los expertos ya han explicado cómo debemos usarlo correctamente, cómo lavarlo y hasta cuándo debemos desecharlo pero, ¿cuál es la forma correcta de guardar el cubrebocas? A continuación te damos una guía de lo que sí y no debes hacer.

Lo ideal es que no nos quitemos la mascarilla al estar en la calle, pero si es necesario hacerlo, debemos tomar ciertas precauciones.

Forma correcta de guardar el cubrebocas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que es necesario llevar cubrebocas si tenemos tos o estornudos, también si en casa hay un familiar con covid-19 y si vamos a espacios donde se junta la gente, como el transporte público o el supermecado.

Sin embargo, el uso de cubrebocas solo es efectivo durante la pandemia si lo acompañamos de todas las medidas de prevención, como el estornudo de etiqueta, el lavado frecuente de manos y el uso, desecho y guardado correcto del también llamado tapabocas.

En ese sentido, algunos se preguntan cuál es la forma correcta de guardar el cubrebocas cuando es necesario quitárselo en la calle por alguna circunstancia o cuando llegamos a algún espacio donde sea posible permanecer sin esta protección.

José Jonay Ojeda, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), indica que lo mejor es no tocar el cubrebocas mientras estamos en la calle y ponérnosla desde que salimos de casa con la idea de que no la quitaremos hasta volver.

Sin embargo, hay casos en que puede ser difícil seguir esas pautas y que no queda más remedio que quitarnos el cubrebocas por un momento mientras estamos en la calle.

¿Cómo hacerlo correctamente? El experto recomienda quitarla cuidando que no toquemos nada más que las cintas o resortes con que se sujeta la mascarilla. Las manos deben estar limpias o desinfectadas con gel antibacterial.

Una vez que la quitamos, se debe doblar por la mitad, con el interior hacia adentro y sin tocar la parte exterior.

Luego, se debe introducir en una bolsa con cierre de tipo zip, como las que se usan para guardar los líquidos en los aeropuertos. Cuida que la bolsa con el cubrebocas se conserve en un lugar lejos del calor extremo o el exceso de humedad.

Si debes ponértela otra vez procura usar un cubrebocas nuevo o limpio, aunque si no tienes otro en ese momento, tendrás que ponerte el mismo, pero recuerda que hay que tener mucho cuidado de no tocar el interior de la bolsa ni de la mascarilla al sacarla. Tómala de nuevo de las cintas o resortes y asegúrate de que se cubra la boca y la nariz al ponerla y de que no haya espacios entre tu cara y la máscara.

Lávate las manos inmediatamente después de ponerla y quitarla.

Esta forma de guardar el cubrebocas también es efectiva para cuando llegamos a un lugar donde podemos quitarlo, como el hogar. Nunca lo cuelgues en el perchero, ni sobre un clavo o silla, ni mucho menos lo dejes en el coche sin una bolsa.

Tampoco debes dejarlo cerca de la ropa de uso personal o las áreas comunes de la casa, como las islas de cocina, la mesa o el baño.

Aprender a guardar el cubrebocas hará más efectivo este de método de protección ante el covid-19, pero no olvides que solo es una parte de todas las medidas que debes seguir para mitigar la pandemia, como la sana distancia, el lavado de manos frecuente y el quedarse en casa tanto como sea posible, especialmente si hay síntomas como tos, fiebre, dolor de cabeza y garganta, así como perdida de olfato y sabor.

