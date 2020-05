¿Cómo evitar que los lentes se empañen al usar cubrebocas?

Existen varios trucos sencillos avalados por médicos que garantizan evitar que los lentes se empañen al usar cubrebocas por mucho tiempo

SUSANA CARRASCO 06/05/2020

06/05/2020 14:16 hrs.

Las autoridades sanitarias recomiendan el uso de cubrebocas o mascarilla al estar en lugares donde se podría concentrar mucha gente, como el supermecado y el transporte público, pero quienes usan lentes saben que eso podría ser incómodo, especialmente porque tan pronto como se lo ponen el vapor obstruye su visión. ¿Cómo evitar que los lentes se empañen por el cubrebocas?

Médicos te dan algunos de sus consejos para evitarlo y protegerte sin que tengas que estar limpiando tus lentes constantemente.

Lentes se empañan al usar cubrebocas, ¿cómo evitarlo?

Aunque el cubrebocas se ha convertido en las últimas semanas en un complemento importante para evitar la propagación del coronavirus (covid-19), usar lentes puede suponer un problema para llevarlo con comodidad.

Parece fácil simplemente ponerse el cubrebocas cubriendo por completo la nariz y la boca, pero si usas lentes, acaban empañados rápidamente, impidiendo o dificultando la visión.

¿Cómo solucionarlo? La respuesta es más sencilla de lo que imaginas y solo te tomará un minuto o dos hacerlo.

Médicos que trabajan durante horas en las cirugías con gafas y mascarilla puestos compartieron algunos consejos para evitar que los lentes se empañen al usar cubrebocas, los cuales fueron publicados en la revista médica The Annals of the Royal College of Surgeons of England.

Primero que nada, es importante entender por qué los lentes se empañan en cuanto te pones el cubrebocas. Lo que sucede es que la también llamada mascarilla, dirige la respiración hacia arriba en lugar de frente a ti como cuando no la llevas puesta, lo que es excelente para prevenir la entrada de virus y bacterias a las vías respiratorias, pero al mismo tiempo, es un poco problemático para cualquier persona que tenga que usar lentes.

The New York Times explica que cuando usamos un cubrebocas, el aliento cálido escapa por los bordes superiores, a lo largo de la parte superior de nuestras mejillas y en cuanto el aire caliente toca los cristales que están a una temperatura menor, se genera condensación en la superficie y la molesta capa brumosa que no nos deja ver.

Existe una sencilla solución para cuando se empañan tus lentes por el uso de cubrebocas y lo que único que necesitas es agua y jabón. Estos son los pasos para hacerlo:

1. Lávate las manos perfectamente bien

Estamos en medio de una pandemia, así que antes que nada, asegúrate de lavar bien tus manos con agua y jabón, frotando durante 20 segundos y luego enjuagando y secando bien.

2. Aplica jabón en tus lentes

Toma tus lentes, mójalos y luego aplica un poco de jabón líquido, frota suavemente como si los estuvieras lavando y hazlo con mucho cuidado para no rayarlos, no hay prisa.

3. Enjuaga

Debes asegurarte de que todo el jabón se elimine completamente de los lentes y para ello debes enjuagarlos con agua tibia. Hazlo durante varios minutos para que no quede ni rastro del jabón o terminarás con la visión opacada pero por las manchitas de las burbujas.

4. Seca

Finalmente debes secar muy bien tus lentes con una toalla limpia y suave o un paño para lentes. No lo hagas con cualquier toalla porque se pueden rayar, ante todo cuida que no se maltraten.

¡Listo! Ahora ya puedes estar con tu cubrebocas sin que se empañen tus lentes a los pocos minutos.

¿Por qué este truco es efectivo? La razón es que el jabón y el agua actúan como una capa que reduce la tensión superficial en los lentes. La mezcla de estos ingredientes mágicos permite que las moléculas de agua de tu respiración se distribuyan de manera uniforme, en lugar de agruparse en tus lentes y empezar a opacar la visión.

Otros trucos efectivos

Un consejo más sencillo es aprovechar el peso de tus lentes para bloquear la entrada de aire. Simplemente debes subir tu cubrebocas tanto como puedas sobre tu nariz, pero asegurándote de que tu barbilla queda cubierta también, luego debes dejar que tus lentes descansen sobre la parte superior de la tela de tu mascarilla.

Otras recomendaciones para evitar que tus lentes se empañen al usar cubrebocas son doblar una pequeña parte de la misma hacia adentro justo en la parte que queda sobre tu nariz o también puedes optar por colocar un pañuelo desechable doblado dentro de la mascarilla, de igual forma en la parte superior, sobre la nariz, así evitarás que el vapor suba y empañe tu visión.

Asegúrate también de que traes el cubrebocas ajustado correctamente, pues de acuerdo a Shan Soe-Lin, catedrática del Instituto Jackson para Asuntos Globales de la Universidad de Yale, "si el aire escapa por la parte superior, no te has colocado bien la mascarilla". Tensa bien los lazos de manera que no entre aire pero sea cómodo.

Finalmente, Andrew Janowski, profesor de enfermedades infecciosas pediátricas en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, recomienda usar un poco de cinta deportiva o cinta médica, incluso una bandita adhesiva para sellar bien la parte superior del cubrebocas alrededor del puente de tu nariz.

El especialista asegura que este truco es usado por muchos estudiantes de medicina cuando usan gafas protectoras para los ojos, así que es completamente efectivo.

¿Lo ves? Evitar que los lentes se empañen al usar cubrebocas es muy sencillo, prueba varios trucos para ver cuál funciona mejor para ti, así no tienes pretextos para cumplir con todas las recomendaciones para prevenir el coronavirus.

(Con información de CNN)