¿Cómo diferenciar los síntomas más confusos de covid?

Los síntomas de covid pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus.

INGRID SILVA

INGRID SILVA 20/07/2020

20/07/2020 18:30 hrs.

¿Cómo actuar si sospecho que tengo coronavirus? La pandemia continúa y hablar de síntomas y sospecharlos en más de una ocasión parece ser algo frecuente ante el temor que genera la pérdida de la salud y en algunos casos, la vida, por ello, tener información que permita conocer más de la covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus, puede ser clave, pero ¿cómo actuar ante los primeros síntomas de covid? y ¿qué hacer si presento síntomas de covid?

Recientemente, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) han aclarado que los síntomas de covid-19 hasta ahora notificados pueden variar en intensidad y algunos se presentarán de forma leve mientras que otros serán más graves. Los síntomas de covid pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus.

Los síntomas de covid son fiebre o escalofríos, dificultad para respirar, fatiga, tos, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor corporal, pérdida reciente del gusto o el olfato, dolor de garganta, náuseas o vómitos, diarrea y congestión o flujo nasal.

Te recomendamos: Identifican que son tres los tipos de inmunidad a covid

¿Cómo diferenciar los síntomas más confusos de coronavirus?

1. Fiebre. Los expertos recomiendan no fijar un número para medir la temperatura pues la temperatura no es la misma durante el día. Por ello, una de las presentaciones más comunes de la fiebre asociada con los virus es que la temperatura sube al final de la tarde y en la noche, según el doctor William Schaffner de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt quien recomienda no confiar en una temperatura tomada por la mañana y dijo para CNN:

"Nuestra temperatura no es la misma durante el día. Si la tomas a las ocho de la mañana, puede ser normal".

2. Tos seca. Se trata de identificar que no se trata de cualquier tipo de tos, pues no se trata de inflamación o cosquilleo en garganta o irritación, la tos es molesta, una tos seca que se siente en el pecho de forma intensa como explicó también Schaffner:

"Proviene de tu esternón, y notas que sus bronquios están inflamados o irritados".

3. Fatiga. Otro de los síntomas frecuentes que pueden ser confundidos con otros padecimientos, es una fatiga intensa como resultado de la fiebre y otros dolores corporales que acompañan también la covid. Además, la fatiga puede continuar tiempo después de que el virus desaparezca.

¿Qué hacer si sospecho de primeros síntomas de covid?

Respecto al dolor de cabeza, de garganta y la congestión nasal que pueden ser similares a los de los resfriados y gripe, hay que aclarar que la covid es una enfermedad que suele ser muy parecida a ambos padecimientos y muchas personas pueden confundirlos con los mismos.

La covid-19 puede manifestarse simplemente como un resfriado o gripe, por ello, se sugiere consultar con un especialista que pueda realizar un diagnóstico diferencial.

También te sugerimos: Covid de largo plazo: ¿cuánto tiempo duran los síntomas de covid?

Síntomas de emergencia por covid

Los signos de advertencia de emergencia por covid, son los siguientes, según los CDC:

- Dolor o presión persistente en el pecho

- Dificultad para respirar

- Confusión

- Coloración azulada en labios o rostro

- Incapacidad de despertarse o permanecer despierto.

Finalmente, los especialistas advierten que por ningún motivo deberá recurrirse a la automedicación.

Con información de: CNN