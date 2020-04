¿Cómo desinfectar correctamente un cubrebocas reusable o de tela?

Saber cómo desinfectar un cubrebocas de tela garantiza su eficacia y protección frente a enfermedades como el covid-19

SUSANA CARRASCO 17/04/2020

17/04/2020 13:29 hrs.

El uso de cubrebocas puede ser una forma efectiva de evitar contagiar o contagiarse de covid-19, pero es importante saber cómo desinfectar correctamente el cubrebocas reusable o de tela, de lo contrario, su uso será inútil. A continuación, te damos los pasos recomendados por los especialistas para mantener tu mascarilla perfectamente limpia.

Desinfectar cubrebocas reusable o de tela

De acuerdo a un documento publicado por el Ministerio de Sanidad en España, los cubrebocas reusables o de tela se deben lavar y desinfectar solamente con agua caliente, detergente o jabón y una pequeña cantidad de cloro.

Se recomienda leer perfectamente bien las instrucciones de uso de los productos que usaremos para lavar el cubrebocas, poniendo especial atención a si es necesario el uso diluido o no y a los tiempos de contacto necesario para la actividad desinfectante.

En ese sentido, los expertos recomiendan los siguientes pasos para lavar un cubrebocas reusable o de tela:

1. Debemos utilizar detergente para ropa o jabón común y agua preferentemente caliente, a una temperatura entre 60 y 90°.

2. Si no es posible lavar con agua caliente, es ideal remojar el cubrebocas en un recipiente con agua tibia y un poco de cloro durante 30 minutos.

3. Después de remojar, se debe lavar la mascarilla ya sea a mano o en la lavadora con agua y jabón o detergente y enjuagar perfectamente bien para eliminar los restos de cloro por completo o cualquier otro químico. Es importante tener cuidado de que durante el lavado, el cubrebocas o mascarilla no se dañen ni pierdan su forma.

4. Finalmente, hay que dejarlo secar al sol.

¿Con qué frecuencia deben lavarse? Los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) indican que se les debe lavar rutinariamente, según la frecuencia de uso. No lavarlas tras ser usadas puede convertirse en un foco de infección.

Cuando no estés usando tu cubrebocas reusable o de tela, debes almacenarla en una bolsa de papel limpia y cerrada o en un recipiente transpirable.

Es muy importante que no toques la mascarilla mientras las usas, porque pueden contener patógenos. Lo ideal es que no te la quites a lo largo del día, especialmente si estás en espacios donde no es posible mantener la sana distancia, como el transporte público y que te laves las manos antes y después de ponértela o quitártela.

Recuerda que el cubrebocas tiene la función de cubrir tus vías respiratorias, así que asegúrate de que al colocarla te cubra la nariz y la boca, pues son las vías de contagio de enfermedades como covid-19.

Debe ajustarse bien, de manera que quede firme pero cómoda contra los lados de la cara y que permita la respiración sin restricciones.

Los CDC recomiendan el uso de cubiertas de tela para cara simples para desacelerar la propagación del virus del covid-19 y evitar que quienes puedan tener el virus sin saberlo lo transmitan a otras personas vulnerables.

Así que úsalo y cumple con las reglas para desinfectar correctamente el cubrebocas reusable o de tela.

