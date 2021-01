¿Cómo ayudarían los medidores de dióxido de carbono contra el covid?

La respiración podría ayudarnos a medir la contaminación del aire.

13/01/2021

¿Cómo podemos medir la contaminación del aire para evitar los episodios de super diseminación del coronavirus? Antes pensábamos que el mecanismo de contagio era común: que si teníamos el virus en nuestra mano o en la boca y hablábamos, contaminábamos dicho objeto y después otra persona lo agarraba y se llevaba las manos a los ojos, la nariz y la boca podía infectarse, pero de acuerdo con un especialista, habría otras formas de detectar el covid-19.

Todos los días se aprende algo sobre la covid-19 y en palabras del doctor Alejandro Macías, los científicos se han dado cuenta de que este virus prácticamente se respira. Ahí entrarían los medidores de dióxido de carbono.

Medidores de dióxido de carbono: una de las formas de detectar el covid-19

El doctor Macias explica que ahora se sabe que el virus se respira a corta distancia por medio de gotículas o a larga distancia por medio de los aerosoles. Se trata de gotitas que no respetan la sana distancia y que cuando una persona tose, habla o jadea, se pueden ir más allá de ocho metros.

"Cuando muchas personas se encierran en un ambiente en el que están respirando el mismo aire, se dan los episodios de "super diseminación". Ahora sabemos que buena parte de la transmisión de este padecimiento ocurre en esos episodios", explica el experto.

¿Qué se puede hacer al respecto?

Utilizar formas de detectar el covid-19. En Japón, por ejemplo, han intentado reducir los episodios de super diseminación ventilando los espacios interiores.

"Se dice fácil, pero tampoco lo es tanto, porque si abres las ventanas en época de frío, lo vas a padecer. Tampoco hay calefacción que sea económicamente viable. En México no tenemos fríos extremos y podría ser un buen abordaje. ¿Cómo podemos medir la contaminación del aire para evitar los episodios de super diseminación? Con la respiración, con el dióxido de carbono", indica Macías.

El dióxido de carbono sería una de las formas de detectar el covid-19. En los exteriores, un medidor de dióxido de carbono debe medir no más de 450 partes por millón y en palabras del doctor, el rango "normal" es de 400 a 450.

"Se podrían usar estas formas de detectar el covid-19, como lo han hecho en Japón, para poder abrir algunos servicios y que no cierren todos al mismo tiempo. Si tienes un negocio y te aseguras de que vas a trabajar en exteriores donde no hay problema porque no pasan de 450 o que vas a laborar en interiores y no vas a pasar de un cierto nivel, entonces podrían dejarte trabajar como lo han propuesto en Japón".

El uso de medidores de dióxido de carbono para abrir negocios:

Macías explica que en Japón, el ideal es un índice de menos de 700 en interiores, pero que es tolerable hasta 1000.

"Si el dueño del establecimiento se compromete a no permitir que pase de esos mil, el riesgo es muy bajo porque se parece al de los exteriores", concluyó el doctor sobre las formas de detectar el covid-19 en otras naciones y las posibilidades de aplicarlas en México.