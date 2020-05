¿Cómo afecta la gripe a la salud cardíaca?

Recientemente se descubrió cómo actúa el virus de la gripe sobre el corazón

10/05/2020 19:53 hrs.

La gripe es una enfermedad respiratoria que afecta a millones de personas cada año en el mundo, sobre todo en temporada invernal. Esta enfermedad no sólo afecta las vías respiratoria, pues también puede afectar la salud cardíaca.

Diversos estudios han identificado que la infección por virus de la gripe puede repercutir en la salud del corazón, ya que las personas que sufren gripe tienen mayor probabilidad de sufrir un infarto agudo al miocardio.

De acuerdo con un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, las probabilidades de sufrir un infarto cardíaco cuando se tiene gripe se multiplican por seis, en comparación con las personas que no sufren esta infección respiratoria.

Este riesgo aumenta especialmente durante los primero siete días de que se contrajo el virus de la gripe, y puede afectar a personas que no tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, de acuerdo con los resultados de la investigación, el riesgo fue mayor en personas con problemas coronarios, adultos mayores, pacientes con infecciones por influenza tipo B y aquellos que ya había sufrido un ataque cardíaco en algún momento de su vida.

"Las personas en riesgo de enfermedad cardíaca deben tomar precauciones para prevenir infecciones respiratorias, a través de medidas que incluyen la vacunación y el lavado de mano ".

Además, la gripe también puede afectar a las personas que sufren enfermedades cardiovasculares que presentan síntomas de dificultad respiratoria y ahogos, los cuales se agravan por la presencia de una infección respiratoria.

Aunque es poco frecuente, los casos más agudos de enfermedad por virus de la gripe también pueden llegar a presentar edemas pulmonares hemorrágicos masivos, y en raras ocasiones se produce miocarditis, cuando el virus ataca directamente el corazón.

¿Cómo afecta el virus de la gripe al corazón?

Una reciente investigación encontró el mecanismo que emplea el virus de la gripe para provocar daño cardíaco, lo que podría explicar por qué las personas con gripe tienen mayor riesgo de infarto agudo al miocardio.

El estudio publicado en Cardiovascular Research demostró que la infección y replicación del virus de la gripe en el corazón produce un fallo en la transmisión del impulso eléctrico cardíaco, que puede desembocar en la muerte.

Para dicha conclusión, los investigadores analizaron el impacto del virus en ratones, los cuales fueron infectados con distintas cepas del patógeno de la gripe. Aquellos que contrajeron gripe de una cepa del virus más infecciosa, presentaban daño cardíaco directo y fallecían por muerte prematura.

Estos presentaban síntomas parecidos a los pacientes con enfermedad cardíaca aguda y gripe pandémica. Además se demostró que el daño cardíaco producido por una infección por gripe puede presentarse incluso si el daño pulmonar es menor.

Se espera que este descubrimiento pueda ayudar a conducir terapias que prevengan complicaciones cardíacas en pacientes con gripe, y una mejor atención en personas con antecedentes cardiovasculares que contraigan una infección respiratoria.