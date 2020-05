¿Cómo afecta covid-19 al corazón?

Hay síntomas que deben identificarse con urgencia y evitar el temor de acudir a hospitales: "personas están muriendo por covid dentro de sus casas", advierten.

INGRID SILVA

29/05/2020

29/05/2020 15:19 hrs.

Expertos de distintos países advierten que la covid-19 causa daño en el corazón, órgano vital, incluso, dejaría secuelas. Con cada estudio, parece reforzarse el carácter multisistémico de la enfermedad. Recientemente, un estudio publicado en Journal of the American College of Cardiology (JACC), informó que la covid-19 produce un agrandamiento del corazón que podría ser un indicador de mayor riesgo de mortalidad por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Para llegar a la conclusión anterior, se evaluó la condición médica de 105 pacientes con covid-19 grave, particularmente cómo se desarrolló la infección y sus efectos en el corazón: encontraron que la enfermedad produjo una ampliación del ventrículo derecho del órgano cardíaco en 31% de los participantes.

Del porcentaje referido, el 41% murió al final del período de estudio, por lo cual los investigadores señalaron que el estudio proporcionaba evidencia relevante que asocia la ampliación de dicha región el corazón con resultados adversos en pacientes hospitalizados.

Una quinta parte de pacientes con covid presentan daño cardíaco

En ese sentido, cardiólogos de la Universidad de Miami (UM) alertan que la covid-19 está afectando el corazón de una quinta parte de pacientes con covid-19 y dejando secuelas importantes.

Además, también afecta dicho órgano en pacientes sin la infección que no acuden a los hospitales a atenderse por temor de presentar la infección como explica el cardiólogo Carlos Alfonso, entrevistado para EFE, la enfermedad obliga a que el corazón trabaje con mayor intensidad como resultado de la falla pulmonar.

El esfuerzo “extra” del corazón llevaría al crecimiento reportado en JACC pero además produciría secuelas que no se manifiestan inmediatas a la “recuperación” de la enfermedad, por ello, se plantea el estudio de la inflamación cardíaca en los pacientes sanos.

Alfonso detalla que investigaciones en China e Italia reflejan que el 20 % de pacientes con presión arterial alta y riesgo cardíaco tienen más infecciones y complicaciones con el nuevo coronavirus, como:

- Inflamación del músculo

- Infarto secundario

- Trombosis (debido a una mayor posibilidad en la formación de coágulos).

Ataque cardíaco e insuficiencia cardíaca, consecuencias de covid-19

Por otro lado, Jeffrey Goldberger, jefe de la División Cardiovascular de la Escuela de Medicina Miller de UM concuerda en que la salud del corazón puede ser afectada de varias maneras por la covid-19 y lamenta que tanto las personas infectadas que acuden al hospital como los que no acuden, mueran por un ataque cardíaco o insuficiencia cardíaca. Las personas que no acuden al hospital, morirían a causa de la enfermedad sin saberlo y dentro de su hogar.

Hasta el momento, los especialistas han informado que un tercio de los pacientes que han sido hospitalizados en Miami muestran evidencia de inflamación del corazón y se desconoce aún cómo se cura como explica Goldberger:

"Si dio positivo en la prueba de covid-19, puede que se pregunte si su corazón ha sido dañado por el virus o la inflamación".

Además de lo anterior hay que considerar que las comorbilidades cardiovasculares son comunes en pacientes con covid-19 y estos pacientes tienen además un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad:

“Sabemos que muchas infecciones virales dejan su marca en el corazón, por ejemplo, la inflamación de los tejidos epicárdicos grasos que rodean el corazón está asociada con la enfermedad de las arterias coronarias y la fibrilación auricular".

Lo anterior quiere decir que las personas con covid que tienen otras enfermedades como hipertensión, diabetes o cáncer, pueden tener un riesgo particularmente alto de daño cardíaco y puede que nadie se percate del daño en el corazón.

Respecto a las secuelas cardíacas, aunque no se conocen con exactitud y se requiere mayor investigación, la doctora Ana Ochavagía explica:

“Parece que muchas son reversibles, pero puede ser que a la larga se presente daño miocárdico, aunque este aspecto aún no se conoce bien, porque hemos tenido poco tiempo para ver la evolución”.

Los problemas cardíacos, según la especialista se manifestarían incluso en pacientes sin antecedentes de enfermedades cardiovasculares.

Síntomas importantes a identificar

En el caso de las personas sin diagnóstico de covid, Goldberger dijo que estas personas pueden haber experimentado síntomas preocupantes como:

1. Dolor o presión en el pecho

2. Dificultad para respirar

3. Palpitaciones

4. Pérdida de conciencia (desmayos)

5. Dolor en la mandíbula

6. Dificultad para respirar

7. Aturdimiento.

Los anteriores son síntomas graves que deben ser atendidos con urgencia como lamenta el especialista:

"Muchas personas con síntomas graves se han quedado en casa en lugar de ir a la sala de emergencias".

Carlos Alfonso advierte que los pacientes no deben dejar de tomar sus medicamentos, especialmente aquellos que sirven para la hipertensión pues algunas personas las evitan por que se cree que dichos tratamientos estarían vinculados con el desarrollo de la enfermedad. Lo cual no ha sido probado.

Finalmente, Goldberger reitera la importancia de identificar síntomas de forma temprana:

"Tenemos muchos tipos de medicamentos para tratar la inflamación y otros tipos de enfermedades del corazón. Pero es muy importante identificar estos problemas en una etapa temprana para que nuestros especialistas puedan brindar atención preventiva y reducir el riesgo de un problema peligroso".

Con información de: EFE