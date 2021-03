¿Cómo afecta al cerebro la covid de larga duración?

Los efectos de la covid de larga duración aumentarían los casos de demencia en las próximas décadas.

Niebla cerebral es un término con el cual comenzamos a familiarizarnos a estas alturas de la pandemia pues los sobrevivientes comienzan a experimentar los efectos de larga duración resultado de la covid-19 y en ese sentido, los investigadores ya han estudiado más sobre las secuelas de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus en uno de los órganos más importantes del cuerpo humano: el cerebro.

En ese sentido, información de Mayo Clinic refiere que la mayor parte de la gente que se contagia de la covid-19 se recupera por completo en unas semanas, sin embargo, algunos que han tenido incluso una enfermedad leve, continúan presentando síntomas después de su recuperación inicial:

"Estas personas a veces se autodescriben como enfermos a largo plazo y la enfermedad se conoce como síndrome post-covid-19 o covid-19 larga".

Los signos y síntomas más comunes que persisten con el tiempo incluyen fatiga, falta de aire al respirar, tos, dolor en las articulaciones.

Covid de largo plazo y sus efectos en el cerebro

Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine informó sobre síntomas neurológicos en 67 por ciento de los pacientes. Mientras que en los primeros meses el nuevo coronavirus se consideraba principalmente un virus respiratorio, actualmente se reconoce con mayor frecuencia su capacidad de dañar múltiples órganos, incluido el cerebro.

Al respecto, una publicación en Newsweek firmada por Adam Piore explica que estos efectos de covid de larga duración pueden producir un importante incremento en los casos de demencia y otros trastornos neurodegenerativos en las próximas décadas.

En ese sentido, los neurocientíficos han sentido gran preocupación por el impacto de la enfermedad en el cerebro, por ejemplo, el doctor Gabriel De Erausquin quien puso su atención en la pérdida de los sentidos causada por la covid que más tarde le causó alarma al pensar en el caso de una de sus residentes médicas.

El doctor cuenta que la residente, una joven madre de poco más de 30 años diagnosticada con covid-19 que había experimentado complicaciones respiratorias, fiebre y agotamiento, fue obligada a mantenerse en cuarentena lejos de sus hijos pequeños en un cuarto de hotel durante un mes

"Conforme sus síntomas agudos comenzaron a desvanecerse, lo que más le preocupaba de la experiencia no era la separación en sí misma, sino cómo se sentía al respecto: totalmente desapegada".

De Erausquin cuenta que, desde el punto de vista cognitivo, se dio cuenta de que debía estar más preocupada por sus hijos, debía estar más preocupada por su trabajo:

"Pero no podía importarle menos. Tenía la falta de olfato, la falta de gusto, y ese profundo distanciamiento emocional que le molestaba mucho. Es muy difícil explicar el tipo de desapego emocional, de disociación emocional, sin que algo suceda en la amígdala".

¿Qué es la amígdala? Es una región en lo profundo del cerebro que se considera sede de las emociones. Al respecto, información de Medline Plus describe a las amígdalas como masas de tejido en la parte posterior de la garganta:

"Hay dos de ellas, una a cada lado. Junto con las adenoides, las amígdalas son parte del sistema linfático. El sistema linfático elimina las infecciones y mantiene equilibrados los fluidos corporales. Las adenoides y las amígdalas atrapan gérmenes que entran por la boca y la nariz".

Para De Erausquin, experto en trastornos neurodegenerativos del Centro de Salud de la Universidad de Texas, en San Antonio, esta y otras observaciones sobre la relación entre el covid-19 y los trastornos cerebrales son temas urgentes pues se han observado:

1. Brotes psicóticos

Son pacientes que aparentemente se habían recuperado de covid-19 y habían excedido con mucho la edad en la que se esperaría que la esquizofrenia comience a manifestarse, pero experimentaban brotes psicóticos.

2. Síntomas neurológicos

Otros pacientes han informado de temblores, fatiga extrema, olores fantasmas, vértigo y periodos de profunda confusión, una disfunción conocida como "niebla cerebral".

3. Síndrome de fatiga crónica

Algunos pacientes cumplen con los criterios médicos del síndrome de fatiga crónica (SFC), una misteriosa enfermedad, también conocida como encefalomielitis miálgica, que se caracteriza por fatiga extrema, intolerancia al ejercicio y una gran variedad de síntomas neurológicos extraños y debilitantes.

Finalmente, los especialistas han aclarado que es demasiado pronto para decir cuáles serán los efectos a largo plazo de la covid-19 en la salud cognitiva de los sobrevivientes. Sin embargo, los científicos temen que los efectos duraderos de la enfermedad puedan generar un importante incremento en los casos de demencia y otras enfermedades neurodegenerativas en las próximas décadas.

Con información de: Newsweek