Cofepris otorga autorización para uso de emergencia a vacuna de Pfizer

Se espera que la FDA dé una autorización de uso de emergencia el sábado 12, aunque esto se podría retrasar hasta el domingo o más tarde.

11/12/2020 19:18 hrs.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó el 11 de diciembre que su Comité de Moléculas Nuevas llevó a cabo una votación donde participaron los 24 miembros para abordar el tema de la autorización de uso de emergencia de la vacuna de Pfizer.

La votación unánime fue favorable, por lo que COFEPRIS dictaminó procedente la autorización para uso de emergencia de dicha vacuna contra la covid-19, con la finalidad de que sea utilizada en la Política Nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2.

La @COFEPRIS como órgano desconcentrado dependiente de la @SSalud_mx, con autonomía administrativa, técnica y operativa, la cual tiene entre sus atribuciones la responsabilidad de autorizar insumos para la salud, comunica que: https://t.co/ldV2rvYIOr pic.twitter.com/852oHE3ny3 — COFEPRIS (@COFEPRIS) December 12, 2020

La autorización a la vacuna de Pfizer no lo es todo... la gente también tiene que poner de su parte

El que COFEPRIS ya haya otorgado autorización para uso de emergencia a la vacuna de Pfizer no quiere decir que las personas deban bajar los brazos. Sin embargo, esto ha estado sucediendo, pues algunas personas no toman en serio el coronavirus y organizan reuniones, haciendo que se incrementen los contagios.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que las hospitalizaciones están subiendo de manera acelerada y que lo más importante en estos momentos es detener los contagios.

"Está comprobado que el aumento de casos positivos y hospitalizaciones se ha dado principalmente por el crecimiento en el número de fiestas y reuniones familiares donde se pierde la sana distancia, se quitan el cubrebocas y se relajan las medidas de prevención. Depende de las acciones diarias de cada uno de nosotros que bajen los contagios. Las medidas urgentes son: quédate en casa, si no tienes que salir, no salgas y en caso de que sea indispensable abandonar el domicilio, usa cubrebocas y mantén siempre la sana distancia. No fiestas, no posadas, no reuniones con amigos o familiares. En esta ocasión no invites y no aceptes invitaciones. En la medida de lo posible, una sola persona deberá hacer las compras. En caso de ser positivo a covid, aíslate 15 días, y recibe apoyo médico. Te lo daremos si marcas a locatel. Solo si todos y todas cumplimos, vamos a bajar los contagios", indicó Sheinbaum Pardo.

Estamos en alerta en emergencia por COVID-19. Están subiendo aceleradamente las hospitalizaciones. Es URGENTE que tod@s sigamos las medidas sanitarias que a continuación mencionamos. pic.twitter.com/kiD87e0EI0 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 11, 2020

Durante la conferencia de prensa vespertina sobre la situación del coronavirus en México correspondiente al 11 de diciembre, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, resaltó que la velocidad de la pandemia en la CDMX es cada vez más grande y pronto tendremos una vertical hacia arriba en cuanto a la propagación, o lo que es lo mismo, que hay una propagación extensa.

Panel de especialistas de la FDA ya le dio el visto bueno a la vacuna de Pfizer

La vacuna de Pfizer era una de las más avanzadas en las pruebas clínicas de fase III y ahora ya tiene la luz verde del panel de especialistas de la Food & Drug Administration (FDA), por lo que se espera su aprobación en los próximos días.

En su comunicado sobre dicho suceso, la FDA apunta que luego del resultado positivo que se tuvo en la reunión del comité asesor sobre la vacuna de Pfizer/BioNTech se le informó al patrocinador que trabajará rápidamente para terminar y emitir una autorización de emergencia.

¿Quiénes son los primeros que recibirán la vacuna de Pfizer?

New York Times señala que los trabajadores de la salud y los residentes de los asilos de ancianos tendrán la prioridad para recibir las primeras vacunas a inicios de la semana del 14 de diciembre.

FDA Commissioner @SteveFDA and @FDACBER Director Dr. Peter Marks issue a statement on yesterday´s Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting. https://t.co/8uKTTDTYcx pic.twitter.com/2aufBaMTez — U.S. FDA (@US_FDA) December 11, 2020

Hace unos días, un par de personas presentaron una reacción alérgica a la vacuna de Pfizer

El pasado 9 de diciembre, dos personas de Gran Bretaña que recibieron la vacuna de Pfizer sufrieron una reacción alérgica y por ello, las autoridades británicas pidieron que no se le pusiera dicha vacuna a las personas con un historial alérgico grave.

"Cualquier persona con antecedentes de anafilaxia a una vacuna, medicamento o alimento no debe recibir la vacuna PfizerBioNTech. No se debe administrar una segunda dosis a nadie que haya experimentado anafilaxia después de la administración de la primera dosis de esta vacuna", señaló ese mismo día la doctora y directora ejecutiva de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA), June Raine.

¿Qué procede?

Salvo alguna situación extraña, la FDA sigue la decisión de su panel de especialistas y en la junta para votar sobre la autorización de la vacuna de Pfizer en mayores de 16 años, la votación fue de 17 a 4 y un participante se abstuvo de votar, por lo que el "visto bueno" ya está dado.

El NYT apunta que se espera que la FDA dé una autorización de uso de emergencia el sábado 12 de diciembre, aunque esto se podría retrasar hasta el domingo o más tarde por los requisitos legales o burocráticos que surjan de último momento.

La FDA menciona en su comunicado de prensa que ya se le notificó a la Operación Warp Speed y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para que lleven a cabo sus planes de distribución de la vacuna de Pfizer y esta realice de manera oportuna.

En los próximos días se podría anunciar de manera oficial la autorización de uso de emergencia de la vacuna de Pfizer.

