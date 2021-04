Cóctel de anticuerpos sería la alternativa a las vacunas covid

Conforme resultados recientes de un nuevo ensayo, un cóctel de anticuerpos monoclonales que ha sido desarrollado por el fabricante de medicamentos Regeneron, ofrece una protección fuerte contra la covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

El cóctel de Regeneron, es una combinación de dos medicamentos diseñados para imitar los anticuerpos generados naturalmente cuando el sistema inmunológico se defiende del virus. El tratamiento recibió autorización de emergencia en noviembre.

Te recomendamos: ¿Por qué los resfriados comunes aumentan en el regreso a clases?

Cóctel de anticuerpos monoclonales sería la alternativa a las vacunas

Por lo anterior, de ser autorizado, los especialistas tienen la esperanza de contar con otra alternativa de defensa contra la enfermedad para aquellas personas que no están protegidas por la vacunación.

Los hallazgos de los investigadores serían entonces la evidencia más reciente de que estos medicamentos que son fabricados en laboratorio no solamente previenen los casos graves de covid y los peores desenlaces, sino que también ayudan a evitar la infección con el virus, además que no sería necesario utilizan gran cantidad de medicamentos para prevenir.

Los nuevos datos de Regeneron provienen de un ensayo clínico que inscribió a más de 1500 personas que vivían en el mismo hogar con alguien que había dado positivo por el virus en cuatro días.

Se encontró que aquellos que recibieron una inyección del medicamento de Regeneron tenían hasta un 81% menos de probabilidades de enfermarse con covid en comparación con los voluntarios que recibieron un placebo.

Hasta el momento las vacunas son alternativa suficiente para la gran mayoría de las personas y los distintos países en el mundo están buscando mayor disponibilidad.

¿Regeneron?

Los medicamentos de anticuerpos como el Regeneron podrían ser una nueva manera de proteger a las personas con alto riesgo que no han sido vacunadas, que no responden adecuadamente a la vacunación o que toman medicamentos que debilitan el sistema inmunológico como refieren los especialistas:

"Esta podría ser una herramienta importante, ya que el incremento de casos de coronavirus y variantes peligrosas pueden amenazar el avance de las vacunas".

Al respecto, por medio de un comunicado de prensa, Regeneron informó que pedirá a la U.S. Food and Drug Administration (FDA) ampliar la autorización para uso de emergencia del medicamento para las personas consideradas "de alto "riesgo" que tienen covid, pero no están hospitalizadas, con el objetivo de administrar un producto preventivo en poblaciones "adecuadas".

Las vacunas "no son para todos"

En ese sentido, el doctor Myron Cohen, investigador de la Universidad de Carolina del Norte refiere que hay una gran cantidad de personas en Estados Unidos que podrían recibir el cóctel con fines preventivos.

Cohen es líder en la iniciativa patrocinada y supervisada por los National Institutes of Health (NIH) para el uso de anticuerpos monoclonales en la prevención de covid y advierte que las vacunas "no son para todos":

También te sugerimos: Nuevas variantes de coronavirus "alimentan" nueva ola de covid en Europa

"No todo el mundo va a recibir una vacuna, no importa lo que hagamos, y no todo el mundo va a responder a la vacuna".

Finalmente, la FDA define a los anticuerpos monoclonales de la siguiente manera y reconoce los posibles efectos positivos:

"Los anticuerpos monoclonales son proteínas producidas en laboratorio que imitan la capacidad del sistema inmunológico para combatir antígenos dañinos como los virus".

Con información de: The New York Times y FDA