Ciudad de México regresa a semáforo rojo por covid-19

Se suspenden todas las actividades no esenciales del 19 de dic al 10 de enero. La medida aplica para toda la zona metropolitana del Valle de México.

INGRID SILVA Y ADRIÁN AGUIRRE 18/12/2020

18/12/2020 00:18 hrs.

El Valle de México pasa a semáforo rojo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.A partir de mañana, solo las actividades esenciales permanecen y se suspenden todas las actividades no esenciales del 19 de diciembre al 10 de enero.

En ese sentido, el subsecretario Hugo López-Gatell anunció las medidas a tomar durante una conferencia de prensa conjunta con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum quien agregó:

"La Ciudad de México entra a semáforo rojo junto con el Estado de México a partir del día de mañana tenemos que disminuir la actividad, disminuir la movilidad, son las actividades esenciales las que quedarán activas".

El incremento de los casos y las hospitalizaciones por covid-19 han hecho que la ocupación hospitalaria en la CDMX sea del 80% y en el estado de México sea del 75%.

El 17 de diciembre pasado se informó que en el escenario nacional se tenían un millón 289 mil 298 casos confirmados y 116 mil 487 defunciones en el país, además de 16 mil 429 camas de hospitalización desocupadas y 6 mil 460 camas con ventilador disponibles. En ambas situaciones, la CDMX es la que tiene la mayor ocupación, con 80% de ocupación en las primeras y 69% en las segundas.

Ciudad de México y EDOMEX regresan a semáforo rojo

Hay suspensión de actividades económicas que contribuyen mucho a la movilidad. Las siguientes actividades seguirán en actividad pues se consideran como actividades esenciales:

- Venta de alimentos sin preparar y preparados exclusivamente en servicio de entrega

- Servicios de energía

- Servicios de transporte

- Servicios de manufactura

- Servicios de salud

- Servicios funerarios

- Servicios de construcción

- Servicios de telecomunicación

- Servicios financieros

- Fabricación y venta de medicamentos

- Talleres de reparaciones y refacciones

- Servicio tributario, de seguridad, obra pública, agua y servicios necesarios para la operación del gobierno

"La decisión de volver al semáforo rojo la toman la Secretaría de Salud, no yo": López Obrador

"Quiero hacer una llamada de atención a todos los capitalinos a todos los habitantes de la Ciudad de México para seguir las recomendaciones sanitarias porque hay un incremento de casos, de contagios, y tenemos que cuidarnos. Estamos desde hace 10 días aumentando la capacidad hospitalaria. Se debe tomar en cuenta que ya es mucha la fatiga de los médicos, las enfermeras. Lo más importante es que procuremos no enfermarnos, no contagiarnos. Mientras no tengamos la vacuna, hay que cuidarnos", mencionó el presidente, Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa matutina realizada en el Palacio Nacional.

Finalmente, el llamado a toda la población es a seguir las siguientes recomendaciones:

- Evitar todo tipo de reunión con amigos o familiares

- Usar cubrebocas

- Lavado constante de manos.