Científicos se oponen a rápida autorización de vacuna contra covid

03/09/2020

03/09/2020 14:38 hrs.

Se ha desatado una gran polémica en la comunidad médica de Estados Unidos luego de que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) autorizara la aplicación de vacunas contra covid aunque no se hayan terminado sus fases de pruebas. Un reporte del Washington Post señala que científicos y bioeticistas demandan que la FDA retire esa autorización pues está en riesgo la seguridad de las personas y se podría incrementar el sentimiento antivacunas.

En ese sentido, un grupo de activistas se han manifestado durante el mes de agosto en Boston por la posibilidad de que pronto sea aprobada una vacuna contra la covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus y según información en Washington Post la autorización temprana de una vacuna contra el coronavirus puede causar temor y escepticismo.

Se presume que la autorización para uso de emergencia está dada por cuestiones electorales

Al respecto, la FDA ha otorgado autorizaciones para uso de emergencia de distintos tratamientos y esto también ha generado debate entre distintos investigadores y especialistas de la salud que cuestionan la autoridad del organismo regulatorio y piden que esa autoridad sea utilizada para evitar que la vacuna contra el coronavirus sea autorizada antes de su aprobación formal.

La discusión principal está entre salvar miles de vidas al acelerar la producción de la vacuna que brinde protección contra el nuevo coronavirus y los riesgos que ello implicaría, por ejemplo, las reacciones secundarias, sin embargo, a lo anterior se agregan los rumores acerca de la implicación político- electoral que podría estar detrás de acelerar la aprobación de una vacuna.

Distintos científicos han expresado su preocupación al decir que la FDA cede fácilmente a las presiones de la Casa Blanca para que se autoricen medicamentos y la vacuna contra coronavirus para la cual se busca una aprobación previa al día de las elecciones, el 3 de noviembre.

La promesa de Donald Trump vs protocolos de seguridad y eficacia

La promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha sido una vacuna efectiva y segura para este año o incluso ha dicho que antes y esta promesa ya se ha convertido en su principal razón de campaña para reelegirse, lo cual no corresponde con el principal objetivo de preservar la salud y combate a la pandemia.

Hasta el momento son tres los fabricantes de vacunas que se encuentran en los ensayos clínicos de fase 3 que es la última fase antes de ser regulada: Pfizer, Moderna y Astrazeneca.

Al respecto los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) han indicado a los funcionarios de salud locales y estatales que estén preparados para la posible distribución de una vacuna contra coronavirus para el día 1 de noviembre.

Lo anterior ya ha generado temor ante la posibilidad de que la agencia se encuentre bajo presión para aprobar la vacuna antes de las elecciones.

Por otro lado, Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca ha dicho que con base a la información de las fases de prueba que se han llevado a cabo por los distintos laboratorios, "hay suficiente información que permite confiar en que será segura y efectiva".

Fauci además asegura que es poco probable que una vacuna de covid esté lista para fines del mes de octubre pero que no es imposible y declaró para CNN:

"Creo que la mayoría de la gente siente que será noviembre, diciembre. Es concebible que pueda tenerse para octubre, aunque no creo que sea probable".

¿Una carrera por la salud?

Las vacunas, a diferencia de otros tratamientos, se aplican a personas sanas y por ello el proceso de aprobación debe ser completo y riguroso.

Un proceso completo y riguroso requiere de tiempo, aunque las autorizaciones para uso de emergencia otorgadas por la FDA son aprobaciones temporales que se utilizan para acelerar la disponibilidad de los productos médicos durante una emergencia de salud pública como ocurre en este caso con la pandemia de covid-19.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha informado que los distintos estudios de investigación tienen como prioridad la seguridad de uso de una vacuna y su eficacia:

"Los estudios son realizados en fases: fase preclínica y fases I, II, III y IV".

Finalmente, The History of Vaccines revela que la eficacia de la vacuna también se prueba, lo cual puede incluir los tres factores siguientes:

1. ¿La vacuna candidata previene la enfermedad?

2. ¿Previene la infección por el patógeno?

3. ¿Conduce a la producción de anticuerpos u otros tipos de respuestas inmunológicas relacionadas con el patógeno?

Con información de: Washington Post y CNN