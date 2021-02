Científicos intentan detectar nuevos virus antes de nuevas pandemias

El sistema inmunológico de los seres humanos mantiene un registro de los patógenos que ha detectado antes.

¿Más vale prevenir? La actual pandemia de covid-19, vino a transformar no solamente la vida cotidiana, sino también la manera en que algunos investigadores plantean sus trabajos y la relevancia que estos suponen en la realidad del día a día y en ese sentido, un reportaje recientemente publicado por The New York Times advierte que los científicos requerirían construir una gran inversión financiera, además de la participación de médicos y otros especialistas, bancos de sangre y hospitales; algo que han denominado como "sistema meteorológico para virus".

Científicos intentan detectar nuevos virus antes de que causen pandemias

Al respecto, el doctor Michael Mina ha hecho acuerdos con una empresa de almacenamiento en frío pues con tantos restaurantes cerrados, se tenían congeladores de sobra, el doctor Mina es epidemiólogo en la Harvard T.H. Chan School of Public Health y también recibió medio millón de viales de plasma en sangre humana en su laboratorio; se trata de muestras que datan de enero 2020.

Los frascos están en el centro de un proyecto piloto que él y sus colaboradores llaman el "Observatorio Inmunológico Global".

Detectar cientos de virus a la vez: el objetivo

El equipo encabezado por el doctor Mina visualiza un sistema inmenso de vigilancia que pueda reunir sangre de personas en todo el mundo con el objetivo de detectar la presencia de anticuerpos contra cientos de virus a la vez:

"De esa manera, cuando la próxima pandemia nos invada, los científicos tendrán información detallada en tiempo real sobre cuántas personas han sido infectadas por el virus y cómo responden sus cuerpos".

Además de lo anterior, se podría contar con un aviso temprano, una advertencia, aunque el sistema de monitoreo en el que actualmente trabaja el equipo no podría detectar nuevos virus o variantes directas, pero sí podría mostrar cuando un gran número de personas comienzan a adquirir inmunidad a un particular tipo de virus.

¿Y el sistema inmune?

El sistema inmunológico de los seres humanos mantiene un registro de los patógenos que ha detectado antes, en forma de anticuerpos que luchan contra estos y luego se quedan en la memoria corporal durante toda la visa.

Cuando los científicos realizan pruebas de anticuerpos, pueden obtener una "fotografía instantánea" de los virus de la gripe que ha tenido, cuál fue el tipo de virus e incluso si se tenía un virus durante la infancia como agrega el doctor Mina:

"Todos somos como pequeños registradores, haciendo un seguimiento de los virus sin darnos cuenta".

Por lo anterior, se debe entender que el sistema inmunológico comienza a producir anticuerpos una o dos semanas después de que comienza una infección, por lo que la serología es retrospectiva y analiza lo que se ha detectado, indican los especialistas.

Así, los virus estrechamente relacionados pueden producir respuestas similares y provocando anticuerpos que se unen a los mismos tipos de proteínas virales, como ocurre con el nuevo coronavirus, detalla la publicación en The New York Times:

"Eso significa que se necesitan ensayos cuidadosamente diseñados para distinguir entre diferentes coronavirus".

Finalmente, para comprender más acerca de la respuesta inmune del cuerpo humano, el National Institute of Health (NIH) define a los anticuerpos como proteínas que forman parte del sistema inmune y que circulan por la sangre, que, cuando reconocen agentes extraños para el organismo como virus, bacterias o toxinas, los neutralizan:

"Una vez el cuerpo se ha expuesto a una sustancia foránea concreta, también llamada antígeno, los anticuerpos producidos para atacarlo persisten en la sangre, ofreciendo protección en el caso que, en un futuro, volvamos a contactar con el mismo antígeno".

Con información de: The New York Times y NIH.