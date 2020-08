Científicos identifican la forma más común de transmitir coronavirus

En este estudio también se ha revelado que el riesgo de contagio mediante el contacto con objetos no es tan alto como se piensa.

17/08/2020

¿Cuál es la forma más frecuente de transmisión de covid? Conforme información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) las infecciones respiratorias pueden ser transmitidas a través de gotículas respiratorias que tienen un diámetro de 5 a 10 micrómetros (µm), y también a través de núcleos goticulares, cuyo diámetro es inferior a 5 µm.

Este contagio a través de gotículas se produce por contacto cercano, es decir, a una distancia menor a un metro de una persona con síntomas respiratorios como la tos o estornudos.

El riesgo surge de que las mucosas como las de nariz, boca o la conjuntiva de los ojos, sean expuestas a estas gotículas respiratorias que pueden ser infecciosas:

"El virus de la covid-19 se puede contagiar por contacto directo con una persona infectada y, de forma indirecta, por contacto con superficies que se encuentran en su entorno inmediato o con objetos que haya utilizado, por ejemplo, un termómetro o un estetoscopio".

El nuevo estudio...

En ese sentido, un estudio reciente ha identificado la forma más frecuente de transmisión del nuevo coronavirus entre personas.

Los científicos del Instituto Alemán de Virología y Estudios sobre el VIH de la Universidad de Bonn consideran que la transmisión del coronavirus más común entre personas se presenta durante contactos largos y estrechos de multitudes pues en estas condiciones es altamente probable que las personas infectadas expulsen partículas de saliva mientras otras personas las inhalan apuntalando el contagio.

El tipo de contagio menos frecuente

En este estudio también se ha revelado que el riesgo de contagio mediante el contacto con objetos no es tan alto como se piensa, pues las revisiones recientes al respecto muestran que no se han detectado signos del virus vivo en superficies, lo que sugiere que el coronavirus sería muy susceptible a la desecación, por lo cual el nuevo coronavirus no puede ser transmitido por el aire como detallan los investigadores:

"Cuando tomamos muestras de las manijas de las puertas, baños o teléfonos, no ha sido posible cultivar el virus en el laboratorio en base a las muestras".

Pese a lo anterior, el estudio también advierte que la infección por coronavirus es posible si una persona portadora de covid-19 tose en su mano e inmediatamente toca algo, tras lo cual, otra persona toca ese objeto casi al mismo tiempo y después se lleva esa mano a la cara, aunque se trataría de una forma de contagio poco común.

¿Qué hay de la transmisión aérea?

Respeto a la transmisión aérea la OMS también indica que podría ser posible en lugares y circunstancias específicos en las cuales se efectúan procedimientos o se administran tratamientos que pueden generar aerosoles, por ejemplo, intubación endotraqueal, broncoscopia, aspiración abierta, administración de un fármaco por nebulización, ventilación manual antes de la intubación, giro del paciente a decúbito prono, desconexión del paciente de un ventilador, ventilación no invasiva con presión positiva, traqueostomía y reanimación cardiopulmonar.

Finalmente, la recomendación de los expertos es seguir las medidas de higiene para frenar el avance del nuevo coronavirus como:

- Quedarse en casa

- Guardar distancia de seguridad

- Lavado de manos adecuado.