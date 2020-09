Científicos exigen transparencia en desarrollo de vacunas contra covid

Según expertos las farmacéuticas no dan a conocer detalles sobre sus ensayos clínicos, ¿por qué es necesario conocerlos?

MELISSA SIERRA

MELISSA SIERRA 14/09/2020

14/09/2020 13:05 hrs.

El desarrollo de una vacuna contra coronavirus es la principal esperanza para frenar la pandemia por covid-19 en el mundo, por lo que cientos de empresas farmacéuticas y laboratorios se encuentran trabajando en ensayos clínicos que permitan obtener una vacuna que inmunice a la población contra esta enfermedad respiratoria.

Las investigaciones que buscan una vacuna contra la covid-19 están avanzando a una velocidad sin precedentes, pues lo hacen dentro de una emergencia sanitaria que ya ha alcanzado a más de 29 millones de personas en el mundo.

Sin embargo, diversos especialistas han exigido mayor transparencia en los protocolos de desarrollo de los prototipos de vacuna contra coronavirus, de acuerdo con un artículo de The New York Times, pues los especialistas han declarado que no se dan a conocer detalles sobre los ensayos clínicos que se realizan actualmente sobre las vacunas desarrolladas.

También lee: El coronavirus puede atacar las neuronas: estudio

Los laboratorios no detallan los protocolos de vacunas contra covid-19

En la última semana se dio a conocer que una de las investigaciones más avanzadas para el desarrollo de una vacuna contra coronavirus, liderada por la farmacéutica AstraZeneca, tuvo que detener su ensayo clínico debido a efectos secundarios "inexplicables" en uno de los participantes

Sin embargo, no se dieron a conocer más detalles acerca de la salud de la persona afectada, su atención y las razones por las que se dio dicho efecto secundario. Pese a ello, días después del anuncio, AstraZeneca dio a conocer que el ensayo de su prototipo de vacuna se reanudaría sin más explicaciones.

Ante ello, expertos consultados por el medio estadounidense comentaron que se necesita más transparencia e información sobre el avance de los ensayos clínicos que involucran una vacuna contra coronavirus, ya que "la confianza es escasa" ante la duda de si la vacuna será segura y eficaz.

De igual forma, otra de las compañías líderes en la carrera por una vacuna contra covid-19, Pfizer, anunció que expandiría su ensayo clínico para comprobar la efectividad de la vacuna en 14 mil personas más, sin embargo, no dio a conocer las razones de dicha decisión y los detalles del protocolo en que dicha vacuna se probaría.

¿Por qué las farmacéuticas deberían dar a conocer los detalles de sus protocolos?

Las farmacéuticas y laboratorios pueden ocultar y retener información sobre sus investigaciones y ensayos clínicos, como una medida para asegurar su propiedad intelectual y ventaja competitiva

Pero, indican los científicos, los tiempos que se viven ahora son extraordinarios, pues la covid-19 ha causado una pandemia que ya ha acabado con la vida de casi un millón de personas, y ha trastocado la vida social y económica de una forma nunca antes vista.

También lee: Vacuna alemana contra covid-19 será probada en Nuevo León

Por ello afirman que las investigaciones y protocolos de ensayos clínicos deberían ser abiertos a investigadores independientes que puedan analizar el desarrollo de las vacunas, y así dar su opinión acerca de las decisiones tomadas por las farmacéuticas. Esto con el fin de generar confianza en la sociedad sobre la efectividad y seguridad de las vacunas.

¿Cuál es el impacto en la sociedad de conocer los ensayos clínicos?

Asimismo los especialistas han apuntado que un gran número de personas, al menos en Estados Unidos, cuestionan que la vacuna contra covid-19 sea aprobada sin el rigor suficiente para comprobar su seguridad, esto como una medida para reactivar las actividades económicas sin tomar en cuenta los posibles efectos del inmunizador.

De igual forma, la velocidad en la que se están llevando a cabo los ensayos de investigación, han levantado incertidumbre sobre los protocolos de seguridad, pues se cree que las farmaceúticas están enfocadas en ganar reconocimiento por parte del público, en lugar de centrarse en el desarrollo de una vacuna segura y eficaz.

Por ello, apuntan los especialistas, que los laboratorios den a conocer los detalles de los protocolos podría levantar la credibilidad de las investigaciones, esto para asegurar que el mayor número de personas en el mundo se aplique la vacuna, y así poder lograr detener la pandemia de coronavirus en el mundo.

(Con información de The New York Times)